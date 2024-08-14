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ОбществоНовостиЕвропейский парламент

В бывшей ГДР то, что принадлежит, растет вместе

Поэты оскорблены бывшей Восточной Германией / призывы AfD и BSW тоскуют по удобствам диктатуры.

 and  Anthony Ross
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- В бывшей ГДР то, что принадлежит, растет вместе

Поэт и певец Вольф Бирманн видит много сходств между АФД и альянсом Сахры Wagenknecht (БСВ). "Wagenknecht и Höcke — политическая пара дня. Здесь, в бывшей ГДР, то, что должно быть вместе, срастается: наследники нацизма Гитлера и национального коммунизма Сталина", — сказал он еженедельнику "Die Zeit" в преддверии выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии в сентябре.

"Сине-зеленые АФД и ложные красные Wagenknecht оба на стороне Путина в этом кровавом украинском конфликте. Настоящие коричневые и ложные красные презирают цвета радуги демократии", — сказал Бирманн, которого выслали из ГДР в 1976 году.

О поведении их сторонников бывший диссидент ГДР сказал: "Те, кто был слишком труслив, чтобы восстать против диктатуры, теперь восстают против демократии без риска. Они тоскуют по удобствам диктатуры и незнакомы с борьбой демократии". Их стыд подтачивает их самооценку. "Они утверждают, что у них новая жизнь и голосуют за АФД или новую партию Сахры Wagenknecht".

Бирманн признал, что общая картина более сложная: "Нет такого понятия, как простой восточногерманец, даже я знаю это. И я надеюсь, что до выборов многие проголосуют за пеструю демократию. Они проголосуют за ХДС, СДПГ, Зеленых и СвДП как хорошие граждане, без всякого гневного гражданского романтизма. И это греет мое старое сердце".

  1. Несмотря на свою критику, Вольф Бирманн признает сложности восточногерманской политики и надеется, что многие проголосуют за разные партии, подобные партиям Европарламента ХДС, СДПГ, Зеленые и СвДП, на предстоящих выборах.
  2. В своей критике бывших сторонников ГДР Бирманн упоминает их пренебрежение к демократии и их потенциальную поддержку партий, не входящих в Европарламент, таких как АФД и БСВ.

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