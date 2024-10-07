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ПанорамаНовостиЖенщины

В Бремене есть кафе только для женщин.

 and  Grigoriy Williams
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Сюмейя Зумбэри продолжает своё образовательное путешествие в школе. Её планы после окончания учёбы...
Сюмейя Зумбэри продолжает своё образовательное путешествие в школе. Её планы после окончания учёбы включают переходу на Teaching role, при этом продолжая управление кафе.

В Бремене есть кафе только для женщин.

Лаунж для леди - кафе в Бремене уже около месяца предоставляет женский оазис. Мужчин не допускают в это заведение. Концепция позволяет 18-летней девушке и ее семье реализовать ее личные желания.

Внутреннее и внешнее убранство заведения наполнено женским смехом и товариществом, создавая яркую и радостную атмосферу. Женское кафе-мороженое в Бремене работает уже около месяца. Помимо различных напитков, здесь подают мороженое, десерты, выпечку и вафли. Мужчин не обслуживают в кафе "Барэша", так как оно предназначено исключительно для женщин и детей. "Я точно верю, что женщины чувствуют себя более комфортно здесь, чем в смешанных кафе", - делится владелица Сумея Зумбери. "Они воспринимают его как убежище". Кафе в Гропелингене обычно переполнены мужчинами.

Всего несколько гастрономических заведений в Германии обслуживают исключительно женщин. Ассоциация немецких отелей и ресторанов Дехога Бремен не знает о подобных предложениях в Бремене, самом маленьком городе. Кафе считается уникальным заведением, говорит директор по управлению Натали Ру́бстек. Она отмечает, что в районе Гропелинген проживает много людей с миграционным прошлым, и полы обычно держатся отдельно. "Я считаю, это замечательно, что у женщин есть место для обмена идеями", - говорит Ру́бстек.

Между школой, уроками вождения и управлением кафе

Владелица нового женского кафе в Бремене - 18-летняя девушка, которая ходит в школу и учится водить машину. В то же время она является единственным владельцем кафе-мороженого "Барэша для женщин", как признается Зумбери. Однако она признает, что не может справиться одна. "Я получаю много поддержки от моих родителей, особенно от моего отца", - объясняет Зумбери. Так как он имеет опыт владения бизнесом, он управляет финансами и страховкой. Ее мать помогает в кафе. "Я не одна", - размышляет Зумбери о первых неделях после открытия. "Я определенно с нетерпением жду будущего бизнеса".

Идея кафе-мороженого "Барэша для женщин" была вдохновлена многолетней мечтой отца Зумбери, как признается владелица. По ее словам, он хотел открыть собственное кафе-мороженое уже 30 лет, живя в Германии и усердно работая. Во время обсуждений и планирования семья поняла, что обычное кафе-мороженое не подойдет, так как их уже много в Гропелингене.

Вместе они подумали, чего не хватает в Бремене, и придумали концепцию женского кафе-мороженого. "В нашей стране женские кафе-мороженые очень распространены", - говорит 18-летняя девушка, родившаяся в Германии, как и ее братья и сестры. "Мы из Балкан, мы албанцы из Косово", - объясняет она. Название "Барэша" призвано выразить их наследие, так как иногда его могут забывать в Германии. Албанское слово "Барэша" означает пастушку - женщину, которая управляет разными делами.

Точное число заведений в Германии, которые обслуживают исключительно женщин, неизвестно. Федеральная ассоциация Дехога не имеет статистики по этому поводу, как сообщается. Однако такие предложения не являются чем-то новым, согласно пресс-секретарю, который ссылается на различные заведения в Германии, такие как женская гостиница, дом с апартаментами для отдыха, отель с завтраком или кальян-бар, среди прочего. Кроме того, есть многочисленные женские кафе, организованные благотворительными организациями, хотя это не постоянные гастрономические заведения, а мероприятия, направленные на женщин-беженцев.

Зумбери получает много похвал за свое кафе в Бремене. Посетители в этот день также хвалят предложение. Много мужских пространств в Гропелингене, говорит первый посетитель, делая женские пространства необходимыми. "Это замечательная концепция", - говорит она.

Ее подруга соглашается. Она ценит женское место встречи и возможность поговорить с другими из района. Она также ценит, что дети здесь приветствуются. По ее мнению, кафе заполняет пробел. Если мужчины чувствуют себя обиженными женским кафе, это почти провокационно, учитывая доминирование мужчин в общественных местах.

"Я чувствую себя более комфортно, без помех здесь", - говорит третий посетитель, который часто приходит с друзьями или сестрами. "Мне нравится, что это только для женщин", - говорит она. "Я чувствую себя более комфортно, без помех здесь". Женщинам иногда нужен перерыв от мужчин, добавляет она. Владелица Зумбери довольна такими отзывами, но у нее также есть планы на будущее. Ее следующая мечта - стать учителем, говорит она, и она будет управлять кафе-мороженым на стороне.

Яркая атмосфера в кафе-мороженом "Барэша для женщин" в основном исходит от живых разговоров и товарищества женщин, делая его любимым местом для многих женщин-посетителей. Заведение в Бремене не только уникальное гастрономическое заведение, но и место, где женщины могут расслабиться и обменяться идеями, как выразилась директор по управлению Натали Ру́бстек.

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