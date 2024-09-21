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ЭкономикаНовостиИлон Маск

В Бразилии Х. погибает, но он все еще находится в тюрьме

 and  Mark Rodriguez
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В Бразилии Х. погибает, но он все еще находится в тюрьме

После приостановки работы платформы микроблогов X миллиардера Элона Маска в Бразилии компания согласилась частично выполнить требования страны. Они назначили юридического представителя, адвоката Рашель ВильяNova Консейсао, в Бразилии. Однако федеральный судья Александр де Морайс потребовал дополнительные документы и установил пятидневный срок для X для представления необходимых документов, в том числе доверенность на адвоката и доказательство ее регистрации в Палате торговли Сан-Паулу.

Сначала X и Маск сопротивлялись этому требованию, но позже изменили свою позицию. Платформа все еще недоступна. Судья приказал приостановить работу в конце августа из-за отказа X назначить юридического представителя, как того требовал суд, и отказать в приостановке аккаунтов правых активистов, распространяющих ложную информацию.

В результате Верховный федеральный суд оштрафовал X на 18,35 миллиона реалов (приблизительно 2,98 миллиона евро) и интернет-компанию Маска Starlink. Маск закрыл бразильский офис в середине августа из-за опасений ареста бывшего представителя, связанного с правовым спором о правых аккаунтах X. Консейсао ранее представляла компанию до закрытия бразильского филиала.

Маск является сторонником свободы слова и поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. Он обвинил судью Морайса в нападении на свободу слова и назвал его "плохим диктатором". Это не первый раз, когда Морайс принимает меры против Маска, так как он инициировал расследование против него в апреле за якобы препятствование правосудию и подстрекательство к преступлению.

despite Elon Musk's objections, X eventually appointed Rachel Villa Nova Conceicao as their legal representative in Brazil to comply with the judge's orders. Musk's criticism of judge Moraes continued, labeling him a "bad dictator" for allegedly attacking free speech.

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