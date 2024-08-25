В Брауншвейге осадки в отличие от Кельна.

В матче против "Эйнге 1848" "Кёльн" доминировал на протяжении всего матча, заработав свои первые три очка в сезоне 2-й Бундеслиги. Хозяева отметились дважды, в то время как их соперники, казалось, погружались в кризис.

"Кёльн", вылетевший из Бундеслиги, набрал форму в 2-й Бундеслиге в третий день матчей. После плохого старта с одним очком в первых двух матчах, Рейнландцы вернулись в форму, одержав убедительную победу со счетом 5:0 над "Брауншвейгом".

Хозяева открыли счет благодаря мощному удару капитана Тимо Хюбереса (26') перед полным стадионом из 50 000 зрителей. Деян Любичич, стремящийся к трансферу, забил второй гол, блестяще исполнив удар (34'). Тим Лемперле (58') и Любичич (61') воспользовались моментом после перерыва, а запасной Лука Вальдшмидт (88'), ранее критиковавшийся за плохие выступления, закрепил счет.

"Кёльн" начал матч с агрессивной энергией, заставив "Брауншвейг" отступить в свою штрафную. Их усилия увенчались успехом после углового удара от Линтона Мейны, что привело к голу Хюбереса головой с пяти метров. Лемперле и Мейна также внесли значительный вклад в счет 2:0, хорошо подготовив свой шанс на левом фланге.

Несмотря на сильный дождь с грозой и молнией, выступление "Кёльна" оставалось стабильным. "Эйнге" почти не представлял угрозы, страдая от одной ошибки за другой. После перерыва гости проявили больше энтузиазма, создав несколько моментов. Однако гол Лемперле закрепил победу хозяев.

"Брауншвейг", который начал сезон с двух крупных поражений в лиге (1:5 против "Шальке 04" и 1:3 против "Магдебурга") и ранним вылетом из Кубка Германии (1:4 против "Эйнге Франкфурт"), теперь занимает последнее место в таблице без очков.

После своего вылета из Бундеслиги "Кёльн" стремился восстановить свою форму во Второй футбольной лиге. В третий день матчей они доказали свою силу против "Эйнге 1848", заработав свои первые три очка с решительной победой со счетом 5:0.

После своей впечатляющей игры "Кёльн" прочно закрепился в середине таблицы, совершив значительный скачок от своего разочаровывающего старта во второй лиге 2-й Бундеслиги.

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