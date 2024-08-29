- В Бранденбурге остается более 450 вакансий преподавателей.

В предстоящем учебном году в Бранденбурге остается 455 незанятых полноценных преподавательских должностей. Об этом заявил министр образования Штефан Фрайберг на пресс-брифинге в государственной канцелярии, отметив: "При данных обстоятельствах было предсказуемо, что мы не сможем занять каждую должность". Фрайберг признал: "Нехватка учителей - наша главная проблема, которая влияет на школы по всему штату".

Тем не менее, основная учебная программа останется неизменной во всех школах, заверил Фрайберг. Если потребуется, будут сокращены неключевые предметы, и в конечном итоге могут быть сокращены часы индивидуальных занятий. "Влияние различается", - сказал Фрайберг, добавив, что большие школы лучше переносят такие сокращения, чем маленькие.

Было принято на постоянной и временной основе несколько новых преподавателей, всего 1512 и 1601 соответственно. В том числе около 1700 человек, перешедших из других профессий, как сообщил министр, что указывает на более высокое количество учителей в школах Бранденбурга, чем когда-либо за последние 20 лет.

Такой рост числа преподавателей также приписывается программам, таким как инициатива 63+, которая гарантировала должности примерно для 430 учителей в предстоящем учебном году.

Несмотря на нехватку учителей, которая приводит к некоторым корректировкам, полноценные рабочие места останутся доступными на вакантных преподавательских должностях. Сокращение часов индивидуальных занятий и потенциальное сокращение неключевых предметов может предоставить больше полноценных рабочих мест для квалифицированных преподавателей.

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