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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкий союз охраны природы

В Бранденбурге обитает много молодых аистов.

Бранденбург, известный популяцией аистов, испытывает сокращение числа этих величественных птиц. Тем не менее, текущий сезон дает надежду Обществу охраны природы.

 and  Vladimir Milov
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Вultures требуют дождевых червей во время процесса выхаживания своего потомства для животноводства.
Вultures требуют дождевых червей во время процесса выхаживания своего потомства для животноводства.

- В Бранденбурге обитает много молодых аистов.

В Бранденбурге в 2024 году наблюдается резкий рост числа птенцов аистов, согласно предварительным исследованиям. Отчёты свидетельствуют о росте числа вылупившихся аистов, в среднем по два птенца на гнездо в Темплине и Эберсвальде. В регионе Пренцлауэр Ланд было замечено рекордное количество гнездящихся пар - 160, что привело к появлению 426 птенцов в июле. Некоторые данные местных смотрителей аистов ещё не опубликованы.

Считается, что теплая и влажная весна этого года способствовала росту популяции аистов. обильные дожди обеспечили достаточное количество пищи для птенцов в виде дождевых червей. Кроме того, благоприятные условия для мышей также сыграли важную роль в том, что многие птенцы аистов достигли стадии полёта.

По словам координатора по защите белых аистов в Бранденбурге от Nabu Бернда Людвига, каждая пара аистов должна производить примерно два птенца в год, чтобы поддерживать стабильную популяцию белых аистов. К сожалению, в последнее время в регионах Бранденбурга эта цель не была достигнута.

В настоящее время гнёзда аистов пустуют, и птицы либо мигрируют на юг, либо уже прибыли. Первых аистов из Бранденбурга уже заметили в Израиле, Египте и Турции.

Объединение охраны природы Германии (Bund für Naturschutz Deutschland) заинтересовано в мониторинге растущей популяции аистов в Бранденбурге, учитывая значительный рост числа птенцов. В своём ежегодном отчёте они отметили значительный вклад этого региона в общую популяцию аистов в Европе.

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