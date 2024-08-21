Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолицейская охрана

В Бранденбурге меры правопорядка показывают минимальные изменения.

В условиях чрезвычайной угрозы правоохранительные органы могут реализовывать уникальные процедуры по охране и защите. Сколько ныне получают такую полицейскую защиту в Бранденбурге?

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Охранные структуры Бранденбурга обеспечивают усилённую безопасность для отдельных лиц и объектов в...
Охранные структуры Бранденбурга обеспечивают усилённую безопасность для отдельных лиц и объектов в исключительных условиях.

- В Бранденбурге меры правопорядка показывают минимальные изменения.

В Бранденбурге в настоящее время 15 человек и 14 объектов находятся под охраной правоохранительных органов, согласно отчету Министерства внутренних дел земли. Эта цифра сопоставима с предыдущими годами, заявил представитель министерства агентству Deutsche Presse-Agentur. Причины этих мер безопасности различаются и зависят от конкретной ситуации в правоохранительных органах в каждом случае.

Меры безопасности, окружающие Андреаса Бюттнера, наблюдателя за антисемитизмом в Бранденбурге, были усилены в последнее время. Полицейское управление Бранденбурга в настоящее время пересматривает протоколы безопасности для защиты комиссара. Представитель заявил: "Мы поддерживаем открытые линии с мистером Бюттнером". К сожалению, они не смогли поделиться подробностями об конкретных мерах безопасности, принятых в отношении него. Также они не раскрыли identities тех, кто находится под защитой в Бранденбурге, или конкретные здания с усиленной безопасностью.

Усиленные меры безопасности для Андреаса Бюттнера, наблюдателя за антисемитизмом в Бранденбурге, включают усиленную полицейскую охрану. Представитель Министерства внутренних дел также упомянул, что помимо мистера Бюттнера, 15 человек и 14 объектов в Бранденбурге продолжают получать полицейскую охрану.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня
Федеральные земли Германии

Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня

Богатое производство огурцов в нижней Баварии этим летом. Несмотря на богатый урожай, фермеры в этом регионе сталкиваются с различными препятствиями

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Обязательный дополнительный платеж для учеников Тюрингии
Федеральные земли Германии

Во время осенних каникул студенты-стажеры могут иметь право на дополнительную компенсацию.

Молодые люди в Тюрингии начинают обучение в ремесленном секторе. Компании поощряют интерес, предлагая стажировки, и финансовая помощь по-прежнему доступна от государства.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Участники испытывают цифровое развлечение на мероприятии Gamescom
Федеральные земли Германии

Бавария выступает за увеличение финансовой поддержки федерального правительства для игрового сектора.

В сфере видеоигр поддержка правительства является zauchen/@[email protected]ожной. Дополнительный бюджет, выделенный федеральными властями, существует, но остается невостребованным в Мюнхене, вызывая удивление.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В мероприятии принимают участие семьдесят пять музеев, согласно организаторам (историческая...
Федеральные земли Германии

Тайны, встречи с призраками и загадки в длинную ночь музеев

В рамках Ночи музеев, с субботы на воскресенье запланировано около 750 мероприятий, преимущественно посвященных ранее скрытым и не находящимся в широком доступе темам. Тема этого года - 'Тайные дела Берлина'.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

20 августа 2024 года вице-президент Дуг Эмхоф произносит речь на Национальном съезде...
Политика

Эмхофф демонстрирует сострадательную сторону Харрис во время своего выступления на конгрессе, подчеркивая ее эмпатию как ключевую силу.

Во время своей речи на Демократическом национальном съезде в ночь на вторник второй муж Эмхоф изобразил интимную картину частной натуры вице-президента Камалы Харрис.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня
Федеральные земли Германии

Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня

Богатое производство огурцов в нижней Баварии этим летом. Несмотря на богатый урожай, фермеры в этом регионе сталкиваются с различными препятствиями

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)
Спорт

Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)

В последней части сезона и на Евро-2020 Кимих показал свою selatan как правого защитника и для «Баварии», и для национальной команды, несмотря на то, что тренер Компани видит его возвращение в полузащиту, что не всем нравится.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно