- В Бранденбурге меры правопорядка показывают минимальные изменения.

В Бранденбурге в настоящее время 15 человек и 14 объектов находятся под охраной правоохранительных органов, согласно отчету Министерства внутренних дел земли. Эта цифра сопоставима с предыдущими годами, заявил представитель министерства агентству Deutsche Presse-Agentur. Причины этих мер безопасности различаются и зависят от конкретной ситуации в правоохранительных органах в каждом случае.

Меры безопасности, окружающие Андреаса Бюттнера, наблюдателя за антисемитизмом в Бранденбурге, были усилены в последнее время. Полицейское управление Бранденбурга в настоящее время пересматривает протоколы безопасности для защиты комиссара. Представитель заявил: "Мы поддерживаем открытые линии с мистером Бюттнером". К сожалению, они не смогли поделиться подробностями об конкретных мерах безопасности, принятых в отношении него. Также они не раскрыли identities тех, кто находится под защитой в Бранденбурге, или конкретные здания с усиленной безопасностью.

Усиленные меры безопасности для Андреаса Бюттнера, наблюдателя за антисемитизмом в Бранденбурге, включают усиленную полицейскую охрану. Представитель Министерства внутренних дел также упомянул, что помимо мистера Бюттнера, 15 человек и 14 объектов в Бранденбурге продолжают получать полицейскую охрану.

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