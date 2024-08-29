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В Бранденбурге есть проблема с вакансиями учителей, поскольку 455 рабочих мест на полный рабочий день остаются незанятыми.

\nУчреждения образования Бранденбурга начинают новый учебный год с нехваткой учителей. Министр образования указывает на вероятность сохранения сложившейся ситуации, требующей возвращения в преподавательскую сферу. Помимо этого, планируется внедрить несколько других мероприятий по оказанию помощи.

 and  Max Becker
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- В Бранденбурге есть проблема с вакансиями учителей, поскольку 455 рабочих мест на полный рабочий день остаются незанятыми.

Бранденбург испытывает трудности с поиском учителей на предстоящий учебный год. По данным Министерства образования, на данный момент еще 455 полноценных учительских должности остаются вакантными. По состоянию на 29 августа, было объявлено о 378 вакансиях, как сообщил министр образования Штеффен Фрайберг на пресс-конференции в Государственной канцелярии. Разница между этими числами объясняется текущими процессами найма и неопубликованными позициями, согласно объяснению министерства.

Хотя ситуация не намного лучше, чем в прошлом году, Фрайберг, политик от СДПГ, предвидел невозможность полностью закрыть все вакансии. Начало прошлого учебного года было отмечено примерно 460 незанятыми учительскими позициями.

Нехватка учителей остается главной проблемой штата, затрагивающей все его школы. Тем не менее, Фрайберг заверил, что основные расписания уроков будут сохранены. Если потребуется, будут сокращены факультативные предметы, а в крайних случаях отменены подготовительные часы. Влияние варьируется в зависимости от размера школы, отметил Фрайберг, крупные школы легче компенсируют нехватку, чем маленькие.

Одной из причин нехватки учителей является увеличение числа учеников. По словам министра, в предстоящем учебном году ожидается около 5000 новых учеников из-за сильных когорт рождений и притока из Берлина.

На постоянной основе были наняты 1512 учителей, а временно - 1601. Почти 1700 из них - это преподаватели, перешедшие из другой сферы. Фрайберг ожидает, что Бранденбург и, возможно, весь восточный регион Германии в долгосрочной перспективе будут полагаться на преподавателей, перешедших из другой сферы, доля которых будет неуклонно расти.

В этом учебном году в школах Бранденбурга будет больше учителей, чем когда-либо за последние 20 лет. По словам Фрайберга, "Мы продолжаем нанимать. Числа динамичны".

Новые стратегии борьбы с нехваткой учителей также показали результаты. Например, программа 63+, направленная на продление трудовой деятельности учителей, помогла снизить число увольнений на пенсию. Модель U70, предлагающая стимулы уже ушедшим на пенсию учителям, также показала первоначальный успех, сказал Фрайберг. На данный момент более 430 нынешних и бывших учителей зарегистрировались в этих двух программах.

Фрайберг оптимистично оценил успех программы 63+, отметив, что "Я не ожидал, что столько коллег сразу же воспользуются этим предложением". Его удовлетворение объясняется тем, что предложение нашло отклик у многих.

Несмотря на усилия по найму, накануне нового учебного года остаются незанятыми 67 учительских позиций. В результате некоторым опытным учителям придется взять на себя дополнительные обязанности, расширив свой преподавательский спектр за пределы основных предметов.

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