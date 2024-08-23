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В Ботсване обнаружили огромный алмаз, сравнимый по размеру с авокадо.

Камни продолжают находиться в шахтах Ботсваны. Последнее открытие стоит выше других, но поиск продолжается.

 and  Vladimir Milov
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- В Ботсване обнаружили огромный алмаз, сравнимый по размеру с авокадо.

Этот драгоценный камень размером с авокадо и является одним из крупнейших алмазов в мире: В шахте, расположенной в Ботсване, был найден огромный необработанный алмаз. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp, управляющая своим северо-восточным рудником в Карове, сообщила, что вес камня составляет 2492 карата.

Подробности о качестве и стоимости алмаза пока не раскрываются. Однако генеральный директор Lucara Уильям Лэмб назвал камень "одним из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо найденных" и "высшего качества".

Самый большой необработанный алмаз из Ботсваны за более чем столетие

По словам генерального директора онлайн-ювелирного магазина 77 Diamonds Тобиаса Корминда, "открытие этого необработанного алмаза, которое является довольно значительным, просто поразительно". Прогресс в технологии, используемой на этой шахте в Ботсване, позволяет извлекать более крупные алмазы без их повреждения, отметил Корминд. Вероятно, в будущем будут сделаны и другие открытия.

Ботсвана признана одной из ведущих стран по добыче алмазов. Ее алмазная промышленность, основной источник дохода, составляет 30% ВВП и 80% экспорта. Самый крупный алмаз, когда-либо найденный в Ботсване, был "Свело" весом 1758 каратов, найденный Lucara Diamond на шахте Карове в 2019 году. В 2021 году там же была найдена еще одна алмаз весом 1174 карата с помощью рентгеновской технологии.

Самый крупный задокументированный алмаз был найден в 1905 году в ЮАР, недалеко от столицы Претории. Камень весом 3106 каратов был разрезан и теперь является частью британских коронных драгоценностей.

Открытие таких крупных необработанных алмазов в Ботсване, как недавнее и исторический "Свело" весом 1758 каратов, можно считать редкими событиями в других ведущих странах, добывающих алмазы. Несмотря на богатую историю добычи алмазов в Ботсване, ее горнодобывающие технологии и достижения в области технологий продолжают обнаруживать все более впечатляющие камни.

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