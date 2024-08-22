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В Ботсване обнаружен гигантский драгоценный камень весом 2492 карата, который, как считается, является вторым по величине на планете

Колоссальный алмаз весом 2492 карат, предположительно второй по величине в истории, был найден в Ботсване, как сообщила горнодобывающая корпорация.

 and  Anthony Ross
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Обнаружили в Ботсване гигантский алмаз, который, по предварительным оценкам, может быть вторым по...
Обнаружили в Ботсване гигантский алмаз, который, по предварительным оценкам, может быть вторым по величине необработанным драгоценным камнем, когда-либо найденным.

В Ботсване обнаружен гигантский драгоценный камень весом 2492 карата, который, как считается, является вторым по величине на планете

В четверг компания Лукара Даймонд Корп. объявила, что этот "замечательный" алмаз был извлечен целым из их шахты Карова.

Компания назвала это открытие "невероятным" и одним из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо найденных.

За обнаружение, извлечение и извлечение алмаза отвечает технология "Мega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT)" компании Лукары, разработанная для "идентификации и сохранения больших, высококачественных алмазов", как сказано в заявлении прессы.

В заявлении президент и генеральный директор Лукары Уильям Лэмб выразил радость по поводу извлечения этого "невероятного" алмаза весом 2492 карата.

Необработанные алмазы классифицируются как ювелирного качества, почти ювелирного качества или промышленного качества в зависимости от таких факторов, как цвет, чистота, размер и форма.

До этого объявления считалось, что второй по величине находкой был "Леседи ла Рона", алмаз весом 1109 каратов, найденный Лукарой на шахте Карова в 2015 году. Алмаз был продан люксовому ювелиру Графф за 53 миллиона долларов в 2017 году.

Представитель Лукары заявил, что их компания обнаружила шесть из десяти крупнейших алмазов всех времен.

Алмаз будет оценен в течение следующих недель, сказал представитель.

По данным Reuters, алмаз будет представлен президенту Ботсваны Мокгweetsi Масиси в четверг.

В прошлом месяце Ботсвана, крупнейший в мире производитель алмазов по стоимости, предложила закон, требующий от горнодобывающих компаний продавать 24% доли в своих шахтах местным инвесторам, если правительство не воспользуется правом приобрести долю, как сообщает Reuters.

Знаменитый алмаз Кулинан весом 3106 каратов был обнаружен в 1905 году на шахте Премьер в Трансваале, ныне ЮАР. Он был впоследствии разрезан на более мелкие камни, некоторые из которых теперь входят в состав британской королевской семьи.

Этот невероятный открытый алмаз может быть вставлен в изделие роскошной ювелирной бижутерии, демонстрируя его естественную красоту и стиль изысканной работы.

С таким размером и качеством этот камень, скорее всего, будет стоить дорого на рынке роскошных алмазов.

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