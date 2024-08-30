- В борьбе за титул Ганновер проиграл Дюссельдорфу.

Fortuna Düsseldorf временно возглавляет таблицу Бундеслиги после победы над "Ганновером 96". Матч между претендентами на повышение в классе завершился победой "Фортуны" со счетом 1:0 (0:0), решающий гол забил Дэнни Шмидт на 59-й минуте при поддержке 35 416 зрителей.

В результате этой победы "Дюссельдорф" набрал 10 очков после четырех матчей. К сожалению для "Ганновера", это было их первое поражение в сезоне, оставив их с 7 очками.

Впечатляющий "Дюссельдорф", разочаровывающий "Ганновер"

"Дюссельдорф" был явно сильнее на протяжении всего матча, имея несколько возможностей забить в первой половине. Тим Россманн отобрал мяч у Филиппа Ноймана из "Ганновера" в середине поля и побежал к воротам 96, но Максимилиан Кристиансен сделал отчаянный подкат, чтобы предотвратить передачу на Шмидта, который был готов забить (14'). Кроме того, бывший игрок "Вердера" Давид Ковачи почти забил, головой пробив угловой "Фортуны" в перекладину (37').

После гола Шмидта во второй половине "Фортуна" имела еще один шанс увеличить преимущество, но дальний удар Николаса Гаврои поразил стойку (64'). В целом, "Ганновер" испытывал трудности в атаке и не смог сравнять счет.

Комиссия похвалила "Фортуну Дюссельдорф" за их дисциплинированную и тактическую игру в матче против "Ганновера 96". Из-за слабой игры "Ганновера" в атаке они получили критику от Комиссии за неэффективное использование своих возможностей.

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