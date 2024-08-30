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В Боппарде заметили вооруженных мужчин

Полиция получает информацию, что несколько вооруженных людей проникли в ресторан. Центр города кратковременно оцеплен. Подозреваемым не удалось никогоcatch.

 and  Viktoriya Miller
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- В Боппарде заметили вооруженных мужчин

Вечером полиция заблокировала центр Боппарда после получения информации о нескольких вооруженных мужчинах, зашедших в местное кафе. По словам полиции, на место прибыло много офицеров, но ни одного вооруженного мужчины не нашли поблизости. "Нужны дальнейшие расследования", - заявили они. На улице ходили слухи, что вооруженные мужчины были с оружием.

О странном происшествии в этом городе в районе Рейн-Хунсрюк, земля Рейнланд-Пфальц, моментально поползли слухи: "Любая информация или воспоминания очевидцев могли бы помочь в расследовании". Полиция ведет расследование против владельца подозреваемого транспортного средства, нарушившего законы о ношении оружия. Несмотря на запросы, полиция не стала раскрывать дополнительные подробности в тот вечер.

Несмотря на молчание властей, ходили слухи, что вооруженные люди могут прятаться в других близлежащих заведениях. Однако тщательный обыск этих мест не выявил никаких следов подозреваемых или их оружия.

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