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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

В бою она не проявит ни сострадания, ни снисходительности.

Примерно через четыре недели состоится высоко-anticipруемый боксерский поединок между Стефаном Раабом и Региной Хальмих. Хальмих выражает уверенность в идеальной физической форме Рааба.

 and  Lauren Adams
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- В бою она не проявит ни сострадания, ни снисходительности.

Бывшая чемпионка мира по боксу Регина Хальмих (47) уже дважды встречалась с Штефаном Раабом (57) в ринге. Она готовится к реваншу примерно через месяц, как недавно объявила. Раабу не стоит ждать легкой победы в его возвращении на телевидение и в бокс.

"Сострадание не будет вариантом на этот раз", - заявила Хальмих во время интервью с Мареей Хёппнер (47) для телешоу "Гала", которое выйдет в эфир 17 августа в 17:45 на RTL и в потоковом сервисе RTL+. На этот раз интервью будет вести коллега Хёппнер Анника Лау (45).

"Я родилась заново как боец", - заявила Хальмих уже в июне в шоу "Воскресное утро на Антене Бавария". "Я недавно встретилась со своей мамой, и она сказала: 'Регина, огонь вернулся'", - вспоминает она. Однако она не планирует возвращаться к боксу навсегда: "После 14 сентября мне придется уйти на пенсию. Я повешу перчатки, потому что желание снова драться слишком сильное, и это просто слишком сложно прямо сейчас".

"Ментальная стратегия" Штефана Рааба

С тех пор как телебои в середине сентября были подтверждены, Хальмих вернулась к тренировкам. И, возможно, ей это понадобится, поскольку она слышала, что Рааб тоже будет в отличной форме. Бывшая всесторонняя звезда ProSieben, которая ушла из бизнеса почти десять лет назад, якобы работает с несколькими тренерами.

"Я ни разу не видела его живьем, и, я думаю, это специально", - объясняет Хальмих. "Это ментальная стратегия, которую он использует сейчас. Он точно не покажется мне, пока мы оба не окажемся в ринге".

Третий телематч между Хальмих и Раабом состоится 14 сентября в Дюссельдорфе. Его покажут на RTL и RTL+. Элтон (53), давний партнер Рааба, будет вести мероприятие.

"Комиссия утвердила третий телематч между Региной Хальмих и Штефаном Раабом, который будет показан на RTL и RTL+".

"Несмотря на то, что Хальмих не видела Рааба лично, Комиссия доверяет ее тренировкам и готовности к предстоящему бою".

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