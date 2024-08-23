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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В ближайшее время ожидается увеличение популяции рыси в тюрингском лесу.

Феодалия имеет значение в europйских усилиях по сохранению лисицы и готовится к скорому выпуску дополнительной дикой природы в их естественную среду обитания.

 and  Ksenia Johnson
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Инициатива по сохранению направлена на увеличение популяции рыси по всей Европе, что включает...
Инициатива по сохранению направлена на увеличение популяции рыси по всей Европе, что включает введение этих животных в Тюрингский лес.

- В ближайшее время ожидается увеличение популяции рыси в тюрингском лесу.

Дикие звери: Дополнительное введение двух рысей в Тюрингский лес для увеличения численности европейских диких кошек. По данным Министерства окружающей среды, эти новые жители будут выпущены в дикую природу во вторник. Это продолжение выпуска рысей "Фрида" и "Вьорел" в мае в рамках инициативы по сохранению.

Специалисты считают, что низкогорный хребет является значимым путем для связи сообществ рысей, например, тех, что в Гарце и Баварском лесу. Скрещивание животных из разных мест поощряется для поддержания стабильности населения. Эти скрытные охотники находятся под тщательной защитой в соответствии с Законом о природоохране Германии и в прошлом подвергались интенсивной охоте.

Тюрингский лес, где были выпущены рыси Фрида и Вьорел в мае, имеет значительную связь с другими сообществами рысей, такими как те в Нидерландах. Для укрепления генетического разнообразия и поддержки выживания европейских диких кошек изучаются партнерства между природоохранными организациями в Германии и потенциальными партнерами в Нидерландах.

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