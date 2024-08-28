В беспрецедентном повороте событий на Открытом чемпионате США, теннисист Дэн Эванс выходит победителем.

Дэниел Эванс и Карен Хачанов бились за победу в течение 5 часов и 35 минут на корте 6 во время US Open. Атмосфера на корте была электризующей, напоминая оживленный народный праздник. В конце концов, британский чемпион триумфально праздновал грандиозную победу, его победа стала самой длинной в истории современного US Open. Он победил со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 против российского соперника.

"У меня сейчас довольно сильная головная боль, надеюсь, она скоро пройдет", - сказал Эванс с гримасой. "Я очень горжусь собой. С детства нам всегда говорят не сдаваться. Это правило номер один. Я придерживался этого на протяжении всей своей карьеры. Сегодня это окупилось".

Победа Эванса превзошла предыдущий рекорд US Open по самой длинной игре с момента введения тай-брейков в 1970 году, который принадлежал Стефану Эдбергу и Майклу Чангу. Швед победил своего американского соперника в полуфинале 1992 года в изнурительной борьбе в течение 5 часов и 26 минут, также в пяти сетах.

Атмосфера, подобная народному празднику, на корте 6

Атмосфера на корте 6 была подобна оживленному народному празднику, когда бесконечная игра между Эвансом и Хачановым продолжалась. Когда аутсайдер проигрывал 0:4 в последнем сете и чувствовал усталость в ногах, шансы казались против него. Но с неуклонной поддержкой зрителей на заполненных трибунах Эванс перевернул игру и выиграл оставшиеся шесть игр подряд.

"Я никогда не играл по пять часов подряд в течение дня", - поделился Эванс. "Я обычно не тренируюсь в два раза дольше. Обычно это полтора часа". С усталым улыбкой он признался в своем одном желании: "Надеюсь, мне больше не придется делать это снова. Это точно".

"Несмотря на физическую усталость, победа в такой затяжной спортивной игре дала мне невероятное чувство достижения". "Народный праздник, подобный тому, что был на US Open, с его энтузиазмом зрителей, безусловно, добавил азарта этому историческому спортивному событию".

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