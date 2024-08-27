В беспрецедентном повороте событий бейсболист нарушает традиционные нормы, представляя две разные команды в одном и том же матче.
26 июня Jansen был ключевым игроком для Торонто «Блю Джейс». Он был в разгаре матча против «Ред Сокс» на «Фенвее» без ничьих.
Однако матч был прерван из-за плохой погоды вверху второго иннинга, с бегущим на первой базе и один аут.
Прошло несколько месяцев, прежде чем матч возобновился. За это время Jansen сменил команду, так как Торонто обменяло его в Бостон в обмен на три талантливых новичка.
Когда прерванный матч возобновился в понедельник, центрфилдер «Блю Джейс» Daulton Varsho заменил Jansen как ударный batter.
С другой стороны, Jansen занял позицию за домашней платой как защитная замена за кетчера Reese McGuire, которого Бостон освободил ранее, во время собственного выхода Jansen к тарелке. К сожалению, Varsho промахнулся.
Несмотря на то, что теперь он игрок «Ред Сокс», Jansen был указан в протоколе для обеих команд.
По словам трансляции «Ред Сокс», официальная книга счетов и различная сувенирная продукция с этого уникального события в истории Главной лиги бейсбола будут сохранены в Зале славы бейсбола в Куперстауне, Нью-Йорк.
Jansen в итоге вышел на первую базу как последний аут во втором иннинге, получил удар в центр в пятом и промахнулся как последний аут в девятом, закончив с рекордом 1 из 4.
После матча менеджер «Ред Сокс» Alex Cora сказал: «Это было невероятно уникальное опыты быть частью этого. Не уверен, что что-то подобное произойдет снова. Это почти идеальный шторм условий, которые совпали, начиная с шторма самого. Я просто рад, что все наслаждались им».
«Блю Джейс» победили в первой игре дня-ночи двойного матча со счетом 4:1.
Вторая игра назначена на 7:10 по восточному времени.
После присоединения к «Ред Сокс» Jansen продолжил проявлять свою любовь к спорту, активно участвуя в различных командных мероприятиях. Во время следующей трансляции спорта комментатор подчеркнул выдающееся выступление Jansen в обеих командах, подчеркивая необычную ситуацию в протоколе Главной лиги бейсбола.