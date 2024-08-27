В беспрецедентном повороте событий бейсболист нарушает традиционные нормы, представляя две разные команды в одном и том же матче.

26 июня Jansen был ключевым игроком для Торонто «Блю Джейс». Он был в разгаре матча против «Ред Сокс» на «Фенвее» без ничьих.

Однако матч был прерван из-за плохой погоды вверху второго иннинга, с бегущим на первой базе и один аут.

Прошло несколько месяцев, прежде чем матч возобновился. За это время Jansen сменил команду, так как Торонто обменяло его в Бостон в обмен на три талантливых новичка.

Когда прерванный матч возобновился в понедельник, центрфилдер «Блю Джейс» Daulton Varsho заменил Jansen как ударный batter.

С другой стороны, Jansen занял позицию за домашней платой как защитная замена за кетчера Reese McGuire, которого Бостон освободил ранее, во время собственного выхода Jansen к тарелке. К сожалению, Varsho промахнулся.

Несмотря на то, что теперь он игрок «Ред Сокс», Jansen был указан в протоколе для обеих команд.

По словам трансляции «Ред Сокс», официальная книга счетов и различная сувенирная продукция с этого уникального события в истории Главной лиги бейсбола будут сохранены в Зале славы бейсбола в Куперстауне, Нью-Йорк.

Jansen в итоге вышел на первую базу как последний аут во втором иннинге, получил удар в центр в пятом и промахнулся как последний аут в девятом, закончив с рекордом 1 из 4.

После матча менеджер «Ред Сокс» Alex Cora сказал: «Это было невероятно уникальное опыты быть частью этого. Не уверен, что что-то подобное произойдет снова. Это почти идеальный шторм условий, которые совпали, начиная с шторма самого. Я просто рад, что все наслаждались им».

«Блю Джейс» победили в первой игре дня-ночи двойного матча со счетом 4:1.

Вторая игра назначена на 7:10 по восточному времени.

После присоединения к «Ред Сокс» Jansen продолжил проявлять свою любовь к спорту, активно участвуя в различных командных мероприятиях. Во время следующей трансляции спорта комментатор подчеркнул выдающееся выступление Jansen в обеих командах, подчеркивая необычную ситуацию в протоколе Главной лиги бейсбола.

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