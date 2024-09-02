- В Берлине также проходят международные спортивные соревнования между колледжами.

Берлин готовится принять несколько глобальных спортивных событий следующим летом, присоединившись к значительному событию в Германии. Город был выбран в качестве дополнительной локации для Всемирных университетских игр, главного события в международном студенческом спорте, как сообщает Сенат. Мероприятия пройдут с 16 по 27 июля 2025 года в районе Рура, с участием около 8500 спортсменов из 150 стран в 18 видах спорта. Соревнования по плаванию, волейболу и прыжкам в воду пройдут в Берлине.

Дюссельдорф был вынужден отказаться от роли одной из площадок из-за высоких расходов. Организаторами выступают Немецкая федерация студенческого спорта (adh) и Международная федерация студенческого спорта FISU. Мероприятие финансируется землей Северный Рейн-Вестфалия и федеральным правительством.

Сенатор по внутренним делам и спорту Ирис Шпрангер (СДПГ) заявила: "Для спортивной столицы Берлина естественно поддержать организаторов и спонсоров, чтобы соревнования по плаванию, прыжкам в воду и волейболу также прошли здесь. Берлин имеет соответствующую инфраструктуру, чтобы справиться даже с таким плотным графиком."

В качестве принимающей страны Германия, несомненно, будет иметь сильное присутствие на Всемирных университетских играх. Соревнования по плаванию, волейболу и прыжкам в воду, проходящие в Берлине, предоставят Германии возможность продемонстрировать свои спортивные сооружения и таланты.

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