- В Берлине самое жаркое лето и самый высокий уровень солнечного света

Берлин наслаждался летом, полным солнечного света и знойной жары. Город в среднем имел температуру 19,7 градусов Цельсия за последние три месяца, что делает его самым жарким немецким штатом согласно начальным данным немецкого метеорологического службы (DWD). Эта цифра на 1,9 градуса выше традиционной средней для периода 1961-1990 гг.

Июнь и август были неожиданно сухими, но среднее количество осадков все еще составило 185 литров на квадратный метр. Берлин также стал самым солнечным штатом с 780 часами солнечного света, что значительно больше стандартных 664 часов.

По всей стране лето было чрезвычайно теплым, со средней температурой 18,5 градусов Цельсия, что на 2,2 градуса выше средней для периода 1961-1990 гг. Несмотря на отсутствие рекордов, DWD объявило его "28-м подряд теплым летом". Последние три месяца, однако, были отмечены постоянными изменениями; начиная с более низких температур и достигая пика только к концу.

Несмотря на длительную жару, были случаи дождей, которые приносили освежающую перемену в город. Погода в городе в эти летние месяцы была смесью тепла и дождя, что резко контрастировало с обычным продолжительным солнцем.

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