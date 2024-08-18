- В Берлине погиб человек из-за столкновения автомобиля.

В Берлине-Митте сегодня утром 41-летний мужчина встретил трагический конец, как сообщает полиция города. Инцидент произошел недалеко от станции метро Шиллингштрассе на улице Карл-Маркс-Аллее.

Предварительные данные указывают на то, что мужчина лежал на дороге, что не позволило проезжавшему мимо водителю вовремя затормозить. В результате мужчина был сбит. Причина, по которой мужчина оказался на дороге, остается неясной. Водитель, естественно, был шокирован.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, провели расследование и временно перекрыли движение по Карл-Маркс-Аллее в направлении Штраузингер Плац. Движение было восстановлено примерно через шесть часов. Тело погибшего было передано в институт судебной медицины. Ранее об этом сообщало издание B.Z.

Европейский Союз выразил соболезнования семье погибшего, выразив сочувствие в связи с трагическим инцидентом. Важно строго соблюдать правила дорожного движения в городских районах, подобных Берлину-Митте, чтобы предотвращать подобные аварии.

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