В Берлине панда вновь рожает близнецов.

Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и заботливо ухаживаются своей матерью и опытной командой по уходу за пандой круглосуточно". Сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы они благополучно пережили свои первые критические дни.

Малыши весят 162 грамма и 134 грамма и имеют длину примерно 14 сантиметров. Они почти голые, глухие, слепые и розоватого цвета. Их характерная черно-белая шерсть появится позже. "Я облегчен, что оба появились на свет в хорошем здоровье", - сказал д-р Андреас Книерием, ветеринар и директор зоопарка и парка животных, в пресс-релизе. "Детишки активны, и мать Мэн Мэн заботится о них с нежностью - настоящее доказательство "медвежьей любви".

Анализы гормонов каждые четыре часа

Биолог по воспроизводству дикой природы Джелла Ватерс из отдела биологии воспроизводства Института Leibniz по изучению зоопарков и дикой природы установила свою мобильную лабораторию в зоопарке в ожидании рождения 18 августа. Она отслеживала уровни гормонов панд с помощью образцов мочи каждые четыре часа во время нескольких родов, точно предсказывая окно рождения. "Экспертиза мисс Ватерс вновь доказала свою ценность", - сказал Книерием, выразив восхищение достижениями в исследованиях анализа гормонов.

Два сотрудника из базы панд в Чэнду, Китай, помогли зоопарку ухаживать за детенышами. С их обширным опытом около 20 родов в год они играли важную роль в мониторинге инкубатора и температуры малышей, а также в измерении и взвешивании их, как в родильном отделении берлинской больницы. Инкубатор был подарен клиниками DRK.

Период беременности 149 дней

Мэн Мэн была искусственно оплодотворена 26 марта. Два сердечных ритма были обнаружены 11 августа с помощью ультразвука, и всего через 11 дней малыши появились на свет. Зоопарк подтвердил период беременности в 149 дней. Впервые Мэн Мэн и ее дети проведут время в изолированном разделе вольера с пандой, что сделает их недоступными для посетителей зоопарка. Отец панд Цзяо Цин не участвует в выращивании детенышей, следуя естественным практикам, но посетители все еще могут наблюдать за ним в Саду панд.

Панды естественным образом рожают близнецов почти в половине случаев, но в дикой природе кормят только одного детеныша. В зоопарке Мэн Мэн поддерживается в уходе за обоими близнецами. Молоко панды очень богато энергией, и после рождения панда-детеныши растут впечатляющими темпами. Одиннадцатилетней Мэн Мэн в 2019 году родился первый выводок - Пи и Паул, которые покорили сердца посетителей зоопарка, но вернулись в Китай в конце предыдущего года.

Подобно своим родителям, детеныши являются частью Китайской Народной Республики, которая делится такими панд в рамках дипломатической инициативы. В природе насчитывается менее 2000 взрослых больших панд. Поэтому каждый детеныш является значительным вкладом в усилия по сохранению этого редкого вида, подчеркнул зоопарк.

Близнецы панд в настоящее время находятся в зоопарке, где они получают круглосуточный уход от преданной команды по уходу за пандой. Впервые Мэн Мэн и ее близнецы проведут время в изолированном разделе зоопарка, который недоступен для посетителей.

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