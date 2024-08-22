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В Берлине обнаружили японское лезвие, похожее на кукри

Около 600 000 артефактов были найдены археологами в Молькенмарке, среди которых особенно удивляет японский клинок 17-го века. Как он оказались в Берлине?

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- В Берлине обнаружили японское лезвие, похожее на кукри

Исследователи обнаружили японский короткий меч 17-го века, известный как Вакидзаси, во время раскопок на Молькенмаркте в Берлине. Это открытие было названо "потрясающим" отделом городского наследия. Меч был найден в подвале старого жилого здания вместе с другими вещами военного времени.

Сначала археологи подумали, что это оружие, использовавшееся в военных парадах, учитывая его связь с другими предметами, такими как стремена и конские уздечки, которые, казалось, были выброшены в конце Второй мировой войны. Но реставрационные работы показали, что это частично сохранившийся японский короткий меч. Его рукоять была обожжена с одной стороны из-за термического повреждения. Эксперты смогли определить его возраст как относящийся к периоду Эдо, охватывающему 17-19 века, путем изучения его дизайна и стиля.

Как оказалось, клинок меча может относиться к 16 веку и изначально был длиннее, как отметил отдел городского наследия. Путь, приведший к его нынешнему местоположению, остается загадкой. Возможно, он был подарком японской дипломатической делегации в 19 веке.

Музей Самураев планирует выставлять меч, который ранее символизировал высокий статус и был доступен только для высокопоставленных лиц, в рамках берлинской "Длинной ночи музеев" в эту субботу.

С начала раскопок пять лет назад археологи обнаружили около 600 000 артефактов на Молькенмаркте, расположенном за знаменитой Красной ратушей в центре Берлина. Они планируют продолжить свои исследования до 2025 года, исследуя остатки истории Берлина.

Европейский союз заинтересован в изучении исторического контекста меча Вакидзаси, учитывая его международное значение. Обнаружение меча в Берлине может вдохновить на сотрудничество в археологических проектах между европейскими и японскими учреждениями в рамках ЕС.

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