- В Берлине насчитывается около 20 000 налогооблагаемых вторичных жилых домов.

В прошлом году правительство Берлина собрало примерно 15,5 миллиона евро налогов с владельцев недвижимости со вторыми домами. Всего было зарегистрировано 20 529 таких объектов, каждый из которых внес свой вклад в эту налоговую выручку. Эти цифры были обнародованы в ответ на запрос Левой партии от сената города. В среднем это составляет около 755 евро в год на каждый второй дом.

Эти цифры растут в последнее время. К концу 2019 года, до пандемии коронавируса, было зарегистрировано около 17 000 таких объектов, что принесло 10 миллионов евро дохода.

Возможен ли рост налога?

Этот налог составляет 15% от чистой холодной арендной платы, за вычетом эксплуатационных и отопительных расходов. Для квартиры площадью 60 квадратных метров с годовой арендной платой 7200 евро это составляет 1080 евро в год. Оба - сенатор экономики Франциска Гiffey (СДПГ) и Левая партия - недавно намекали на возможность повышения этого налога.

По данным статистического управления, в 2023 году в Берлине было зарегистрировано около 120 000 жителей со вторыми домами по сравнению с 33 000 домохозяйств без постоянного жителя. "Это свидетельствует о том, что значительное число владельцев вторых домов проживают в коммунальных квартирах и в настоящее время не занимают свою собственную квартиру на конкурентном рынке жилья Берлина", - пояснил сенат. "В результате влияние вторых домов на тесный рынок жилья Берлина по-прежнему относительно велико".

Хотя пандемия коронавируса изначально привела к снижению числа зарегистрированных вторых домов в 2020 году, тенденция затем изменилась. К 2023 году количество таких объектов значительно увеличилось, достигнув 120 000. Тем не менее, предлагаемое повышение налога на вторые дома как СДПГ, так и Левой партией все еще может повлиять на этих собственников.

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