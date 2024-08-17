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Федеральные земли ГерманииНовостиПарад любви

В Берлине начнется инициативное мероприятие по организации партии "Рэйв Планета".

Празднование любви и гармонии: Под флагом 'Любовь торжествует' тех-парад 'Вечеринка по миру' происходит в присутствии основателя любви-парада, доктора Мотте.

 and  Viktoriya Miller
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Доктор Мотте, музыкант и сооснователь 'Рейв по планете', выступает с речью на параде технопарда.
Доктор Мотте, музыкант и сооснователь 'Рейв по планете', выступает с речью на параде технопарда.

- В Берлине начнется инициативное мероприятие по организации партии "Рэйв Планета".

Техно-фестиваль "Танцуй по миру", инициированный доктором Мотте, стартовал в Берлине. Большое количество людей заполнило улицу Straße des 17. Juni. Множество людей еще присоединились к праздничному шествию, растянувшемуся от Бранденбургских ворот до колонны Победы в зелени Тиргартена.

Доктор Мотте, первоначально известный как Маттиас Рёнинг, выступил на сцене в начале. Он провозгласил, отражая тему этого года "Любовь побеждает ненависть и жестокость". Министр культуры Берлина Клаудия Рот (Зеленые) внесла аудиосообщение. Она признала техно как превосходящее звук и служащее важной частью глубокой культурной панорамы Берлина. "Раве превосходит все границы происхождения, пола и социального статуса".

По словам организаторов, парад насчитывает около 30 больших платформ и приблизительно 300 участников-артистов. Ожидается присутствие 300 000 энтузиастов. Примерно 1000 полицейских обеспечивают безопасность мероприятия. Парад вызвал некоторые перебои в транспорте. Как сообщили полицейские, станции S и U-Bahn Бранденбургских ворот были временно закрыты из-за большого скопления людей.

Этот праздник олицетворяет мир, страсть и охрану сцены электронной музыки. Кроме того, он выступает за сохранение клубов и площадок и продвигает "разоружение во всех аспектах".

Любовный парад, значимая часть этого праздника, является одной из 30 больших платформ, участвующих в техно-фестивале. Ссылаясь на тему мероприятия, многие участники выразили свою любовь к техно-музыке, сделав любовный парад символом любви, побеждающей ненависть.

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