- В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Этим летом было всякое, и на этой неделе тоже не исключение. Как и сегодня в Берлине и Бранденбурге, немецкая метеорологическая служба (DWD) обещает сухой день. Интересно, что утром нас ждет солнце, а днем появятся пухлые кучевые облака. Температура должна колебаться между 27 и 29 градусами, сохраняя летнее настроение.

К вечеру среды температура немного упадет, и с запада придут дожди. Даже локальные грозы не исключены. Метеорологи предсказывают максимальную температуру до 25 градусов в среду, все еще в пределах летнего диапазона. Но свежий западный ветер и порывистый ветер будут обеспечивать освежающее облегчение в течение всего дня. Ночью ожидаются в основном сухие условия, с температурой до 9 градусов в некоторых районах.

К четвергу мы должны увидеть смесь солнца и облаков с утра до вечера. DWD предполагает температуру от 23 до 26 градусов. И если эта неделя сохранит свою закономерность, нас ждет то же самое на выходные.

Прогноз DWD на четверг в Берлине и Бранденбурге включает смесь солнца и облаков, с температурой от 23 до 26 градусов. В среду, несмотря на то, что метеорологи предсказывают максимальную температуру до 25 градусов, возможны дожди и даже локальные грозы.

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