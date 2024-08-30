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В Базеле ВЭК видит положительный отклик в соседних с Германией приграничных общинах

В предстоящем году Eurovision Song Contest пройдет в Базеле, Strategically расположенном рядом с немецкой границей. В воздухе витает напряжение.

 and  Vladimir Milov
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Германские пригородные районы приветствуют решение ESC в отношении Базеля
Германские пригородные районы приветствуют решение ESC в отношении Базеля

- В Базеле ВЭК видит положительный отклик в соседних с Германией приграничных общинах

Выбор Базеля в качестве хозяина ESC 2025 вызвал волнение в глубине юго-запада Германии.

Объявление Базеля в качестве города-хозяина Eurovision Song Contest (ESC) 2025 вызвало радость и большие надежды в глубине юго-запада Германии. Мэр Лёрраха, независимый лидер Йёрг Лутц, поделился этим с немецким пресс-агентством, выразив уверенность в том, что это событие положительно повлияет на весь трехнациональный регион Швейцария - Франко-Альцазия - Германия.

Грандиозный финал ESC запланирован на 17 мая 2023 года, всего в нескольких шагах от немецкой границы в Базеле. Это событие будет отражать девиз "моста через границы", делая его необычным случаем. Таким образом, Базель, третий по величине город в Швейцарии, победил западную конкуренцию Женевы, как объявил Европейский союз вещателей (EBU).

Более 35 стран участвуют в ярком, красочном фестивале ESC, каждая из которых стремится стать самой популярной музыкальной сенсацией. Более 150 миллионов человек смотрят финальную трансляцию, и миллионы других смотрят радостные выступления на YouTube.

Лёррах готовится к наплыву посетителей

Лёррах, город с населением около 49 000 человек, ожидает положительного влияния от грандиозного события. С многочисленными достопримечательностями и размещением он готов воспользоваться наплывом посетителей ESC.

Мэр Лутц выразил мнение, что многие поклонники ESC также исследуют Лёррах, наслаждаясь очарованием города.

Подобным образом, мэр Вейля-на-Рейне Диана Штёккер также упомянула потенциальные выгоды для трехнационального региона. Она говорила о предстоящих совместных усилиях по улучшению инфраструктуры и безопасности через границы. Расположенный прямо на швейцарской границе и дом для около 31 000 жителей, Вейль-на-Рейне готов принять своих международных гостей.

Может ли ESC привести к "углу из 40 стран"?

Мэр Лёрраха Йёрг Лутц ранее обещал в видео-приложении Базеля, что конкурс превратит трехнациональный регион в "угол из 40 стран". Цены на гостиницы в Базеле уже взлетели до нескольких сотен евро за скромное размещение до официального объявления.

Конкурс состоится в St. Jakobshalle, знаменитом теннисном зале, известном своими масштабными событиями, вмещающем 12 000 человек. Кроме того, поблизости находится футбольный стадион St. Jakob-Park, способный вместить 20 000 зрителей, который предоставит сопутствующие трансляции. Оценка затрат на это событие составляет около 30-35 миллионов швейцарских франков (приблизительно 37 миллионов евро).

Наконец, роль Швейцарии в качестве хозяина ESC 2025 была подтверждена после победы Nemo на 68-м ESC в этом году в шведском Мальмё. Это событие собирает общественные вещательные организации, в основном из Европы и члены EBU, которые соревнуются со своими лучшими музыкальными выступлениями, чтобы получить высшие награды. Побеждающая страна обычно принимает следующее ESC-торжество.

Волнение по поводу того, что Базель принимает Eurovision Song Contest (ESC), распространяется на просмотр события по телевизору, с более чем 150 миллионами зрителей, смотрящими финальную трансляцию. По мере приближения грандиозного финала в Базеле жители Лёрраха ждут наплыва посетителей, надеясь продемонстрировать своим поклонникам достопримечательности и размещение города.

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