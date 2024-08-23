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В Баварском горном массиве произошло 35 смертельных случаев.

Согласно министру внутренних дел Герхардту, изменение климата усиливает опасности в баварских горах. Данные предоставляют неопровержимую историю.

 and  Ann Bradley
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- В Баварском горном массиве произошло 35 смертельных случаев.

В Баварских Альпах, по словам министра внутренних дел и спорта Баварии Йоахима Геррманна (ХСС), в этом году погибло не менее 35 человек во время учений спасателей в гостевом доме Берггасхоф Хохек близ Обероудорфа. Несмотря на то, что основной сезон треккинга еще не начался, это число тревожно. Изначально отдел внутренних дел сообщал о 33 смертельных случаях до 19 августа. Однако дополнительные смерти были подтверждены представителем, что привело к общему числу 35 к пятнице. В отличие от того же периода прошлого года, когда в баварских Альпах погибло 21 человек, и всего за 2023 год - 41, 2024 год обещает быть смертельным.

Трагические происшествия в лыжном спорте и альпинизме в этом году в основном произошли вокруг Цугшпитце, где уже погибло 6 человек.

Министр Геррманн заявил, что изменение климата усугубляет опасную обстановку в горах. "Усиленные оползни из-за таяния вечной мерзлоты могут потенциально повредить или заблокировать горные тропы", - пояснил он. Кроме того, обильные снегопады на высокогорье прошлой зимой, продолжавшиеся до летнего сезона, увеличили риск происшествий. Геррманн призвал любителей гор тщательно планировать свои путешествия, избегать ненужных рисков и быть внимательными друг к другу.

По словам Клауса Штёттнера, главы Курatorium für alpine Sicherheit, физическая подготовка играет важную роль в безопасности в горах. "Сердечно-сосудистые заболевания были признаны основной причиной происшествий в баварских и австрийских Альпах на основе отчетов о происшествиях", - сказал он.

Комиссия выразила обеспокоенность по поводу увеличения числа смертельных случаев в баварских Альпах, которое достигло 35 в этом году. Комиссия также признает роль изменения климата в усугублении опасной обстановки в горах, что приводит к усиленным оползням и увеличению рисков.

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