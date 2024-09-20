В "Баварии" Загреб выступает после разочаровывающего результата 2:9.

Динамо Загреб почти сотворило сенсацию в матче против ФК Байерн в Лиге чемпионов, несмотря на существенное превосходство соперника. На мгновение показалось, что они могут сравнять счет. Однако этого не произошло, и вместо этого они потерпели историческое поражение.

Это катастрофическое выступление в дебютном матче Лиги чемпионов привело к увольнению главного тренера Динамо Загреб, Сергея Якировича. Клуб объявил о взаимном согласии расторгнуть контракт Якировича всего через два дня после поражения со счетом 2:9 от грозных немецких футбольных чемпионов. Временно обязанности главного тренера будет исполнять помощник тренера Сандро Перкович.

Динамо Загреб, чемпионы Хорватии, были убедительно обыграны в Мюнхене. Байерн установил свой собственный рекорд этой победой и стал первой командой, забившей девять голов в Лиге чемпионов. Якирович прокомментировал после матча: "Это была трудная ночь для нас, Байерн находится в своей лиге". Несмотря на это, Динамо Загреб смогло забить два гола вскоре после перерыва, давая кратковременную надежду на ничью.

В чемпионате, действующие чемпионы сейчас занимают третье место после шести игр. "Теперь нам всем нужно принять мудрое решение о новом тренере, чтобы вернуться на правильный путь", - сказал президент клуба Вельмир Заец. Якирович, бывший профессиональный игрок, привел клуб к дублю в прошлом году.

В отличие от этого, в Байерне царила радостная атмосфера после их пятой подряд победы под руководством Винсента Компани. Они быстро преодолели временную помеху, пропустив два гола после перерыва, несмотря на то, что Компани признал, что "этого больше не должно произойти".

ФК Байерн Мюнхен разгромил сопротивление Динамо Загреб своей исторической победой со счетом 9:2, еще больше укрепив свой статус грозных немецких футбольных чемпионов. Несмотря на то, что они забили два гола после перерыва, матч Динамо Загреб против ФК Байерн Мюнхен закончился разочаровывающим поражением для хорватских чемпионов.

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