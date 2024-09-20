В "Баварии" Загреб столкнулся с последствиями после поражения со счетом 2-9.

В Лиге чемпионов, Динамо Загреб почти сотворило сенсацию против ФК Байерн, несмотря на очевидное превосходство соперника. На мгновение равный счет казался возможным, но так и не материализовался, и вместо этого состоялось историческое разгромное поражение.

Разгромное поражение со счетом 2:9 от ФК Байерн стало последним матчем для тренера Сергея Якировича в Динамо Загреб. Два дня спустя хорватский клуб объявил, что они взаимно согласились расторгнуть контракт с 47-летним боснийцем. В то же время, бывший ассистент тренера Сандро Перкович временно возглавит команду.

Защищающийся чемпион Хорватии Динамо Загреб был переигран в Мюнхене во вторник вечером. Впервые в истории команды смогли забить девять голов в Лиге чемпионов, когда Байерн праздновал свою самую крупную победу. После матча Якирович признался: "Это было трудное испытание для нас, Байерн находится в своей лиге."

Иронично, но Динамо Загреб забило два гола сразу после перерыва, давая зрителям кратковременную надежду на ничью.

В чемпионате Динамо Загреб занимает третье место после шести туров. Президент клуба Вельмир Зайец прокомментировал: "Теперь нам всем нужно принять обоснованное решение о новом тренере в это трудное время для Динамо, чтобы снова обрести опору."

Игроки Байерна излучали уверенность после своей пятой подряд победы под руководством Винсента Компани. Несмотря на кратковременные признаки самодовольства, позволившие сопернику забить два гола после перерыва, Компани признал: "Это не должно повториться. Нам нужно исправить это."

Несмотря на два гола, забитых Динамо Загреб после перерыва, их футбольный матч против ФК Байерн оставался односторонним, с явным преимуществом Байерна. Несмотря на кратковременную надежду Динамо Загреб на ничью, их футбольное поражение от Байерна осталось историческим, с окончательным счетом 2:9.

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