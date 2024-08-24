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Федеральные земли ГерманииНовостиМолоко и молочные продукты

В Баварии выявлены дополнительные случаи заболевания голубого языка

Бавария ранее считалась защищенной от язвенной лихорадки, но недавние случаи уже зафиксированы. Farmers обеспокоены, но население в целом не волнует это опасение.

 and  Wendy Allen
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Вы�щательно отзываются, главным образом овцы и крупный рогатый скот, сталкиваются с проблемами,...
Вы�щательно отзываются, главным образом овцы и крупный рогатый скот, сталкиваются с проблемами, связанными с болезнью синеголовки.

- В Баварии выявлены дополнительные случаи заболевания голубого языка

Распространение болезни синеголовка среди скота усиливается в Баварии. После первоначального случая, зафиксированного в Ашаффенбурге, вспышки заболевания были зарегистрированы в 17 различных хозяйствах по всему штату, как подтвердил Институт Фридриха-Лёффлера по запросу. Согласно Управлению здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL) в Эрлангене, заболеванию подверглись как овцы, так и крупный рогатый скот.

Болезнь животных была впервые выявлена в середине августа в овцеводстве в Ашаффенбурге. Вирус не представляет угрозы для человека, как заявило LGL. То же самое относится и к мясу, и к молоку, добавил представитель. Таким образом, риск для здоровья человека считается минимальным.

Первый случай болезни синеголовка с серотипом 3 (БТВ-3) в Германии был выявлен в октябре 2023 года, согласно Институту Фридриха-Лёффлера. Число случаев значительно возросло с июля 2024 года, как считают эксперты. В Северном Рейне-Вестфалии власти говорят об explosive spread. Число случаев также резко возросло в Нижней Саксонии.

Эксперты рекомендуют вакцинацию

Болезнь синеголовка в основном поражает овец и крупный рогатый скот, но и другие жвачные могут заразиться вирусом. Вирус не передается напрямую между животными, а через крошечных кровососущих комаров, как объяснил представитель LGL. Управление советует farmers использовать инсектициды, чтобы защитить овец и крупный рогатый скот от укусов. В пострадавших регионах и окружающих районах эксперты рекомендуют введение вирусной вакцины.

Болезнь синеголовка получила свое название потому, что языки зараженных овец иногда становятся синими. Течение заболевания варьируется. В основном овцы проявляют симптомы, такие как хромота, лихорадка и общее беспокойство. Инфекция может быть смертельной. Крупный рогатый скот обычно проявляет менее тяжелые симптомы.

Информация о болезни синеголовка FLI о болезни синеголовка

Вспышка болезни синеголовка также затронула молочных и молочных коров, что вызывает потенциальные опасения по поводу молока и молочных продуктов. Несмотря на заболевание, LGL подтвердило, что молоко и мясо безопасны для потребления, так как вирус не представляет угрозы для человека или этих пищевых продуктов.

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