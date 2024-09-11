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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В Баварии стремительно растущие угоны автомобилей стали серьезной проблемой.

Прошлый год страховые компании, работающие в сфере автоугона, столкнулись с существенным ростом выплат по stolen vehicles по сравнению с 2022 годом. Вorra cálculo было примеено предпочтение среди воров к автомобилям, произведенным японским автопроизводителем.

 and  Elizabeth Wells
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Рост автомобильных краж также очевиден в Баварии.
Рост автомобильных краж также очевиден в Баварии.

- В Баварии стремительно растущие угоны автомобилей стали серьезной проблемой.

В Баварии в прошлом году количество краж автомобилей возросло на треть, согласно данным страховой отрасли. В 2023 году было украдено 400 застрахованных автомобилей, а в следующем году в Свободном государстве их число достигло 600, сообщает Объединение немецких страховщиков (GDV).

По всей стране воры угнали 14 585 застрахованных автомобилей, что привело к общему ущербу в 310 миллионов евро. Как сказал CEO GDV Йорг Асмуссен, "Не только почти на 20% больше автомобилей было украдено по сравнению с предыдущим годом, но и ущерб, понесенный жертвами, также возрос. В среднем страховщики должны были выплатить около 21 400 евро за каждое хищение, что на 6% больше, чем в предыдущем году".

Берлин остается эпицентром краж автомобилей. В прошлом году в городе пропало 4266 застрахованных легковых автомобилей, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Проще говоря, в Берлине каждые два часа угоняют один автомобиль, что делает его местом практически каждой третьей кражи автомобилей по всей стране, согласно Асмуссену.

В настоящее время самой популярной маркой среди автоворов является Toyota. В списке из десяти самых часто краденых моделей пять принадлежат Toyota. Лидируют Land Cruiser и варианты Lexus NX и Lexus UX. Престижные и автомобили среднего класса люкс особенно привлекают воров.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу растущего числа краж автомобилей в Германии, учитывая ее репутацию в производстве автомобилей и безопасности. Несмотря на усилия немецкого правительства и страховой отрасли, Европейский союз призвал к более тесному сотрудничеству для борьбы с этой проблемой на более широком уровне.

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