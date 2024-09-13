В "Баварии" Мюнхен пронизывает уникальная, особенная атмосфера.

После того, как FC Bayern завоевал немецкий дубль, баскетбольная команда клуба хочет сделать волну в Евролиге под руководством чемпиона мира Гордона Герберта. Президент клуба Герберт Хайнер ожидает от этой команды выхода в плей-офф, учитывая, что не сделать этого было бы разочаровывающим. В прошлом году команда из Мюнхена не попала в число восьми лучших команд Евролиги.

Герберт, бывший национальный тренер, известный тем, что привел немецкую команду к невероятной победе на чемпионате мира в 2023 году, хочет поднять чемпионов и обладателей Кубка на новые высоты. Его фокус - сплочение команды, что включает в себя короткую тренировочную сессию в Словении. "У нас есть талантливая группа игроков, каждый из которых сам по себе впечатляет. Теперь речь идет о создании эффективной команды из этой группы".

Уникальная аура

Знаменитые игроки, такие как MVP чемпионата мира Айзек Бонга, чемпионы НБА Серж Ибака, разыгрывающие Sylvain Francisco и Leandro Bolmaro, а также тренер Пабло Ласо покинули клуб этим летом. Новыми игроками стали победитель чемпионата мира Йоханнес Войтманн, партнер национальной команды Оскар да Сильва и защитники Ям Мадар и Шабазз Напьер.

Менеджер команды Марко Пешич предвкушает "уникальную конфигурацию" в составе, включая тренерский штаб и дополнительный персонал. "Есть необычное чувство, таинственность в воздухе, которой я не чувствовал здесь раньше, должен признать. Я считаю, что это отличная основа для кампании, направленной на достижение чего-то замечательного. Это мое предчувствие".

На пике формы

Президент Хайнер разделяет этот положительный настрой и благодарен за обновленный SAP Garden, где будут проходить матчи Евролиги, и BMW Park, который будет принимать все матчи Бундеслиги на специально разработанном стеклянном и LED-поле. "Удобства в Мюнхене никогда не были лучше, чем в этом сезоне", - сказал Хайнер.

Команда Баварии готовится начать сезон ББЛ домашней игрой против Нинерс Кемниц в следующую пятницу, перед стартом Евролиги против Реала Мадрид в начале октября. "Конечно, мы стремимся защитить наши национальные титулы", - сказал Андреас Обст, победитель чемпионата мира и со-капитан. "И в Евролиге наша основная цель - плей-офф".

Новая команда Баварии, усиленная приходом победителя чемпионата мира Йоханнеса Войтманна, партнера национальной команды Оскара да Сильвы и защитников Яма Мадара и Шабазза Напиера, стремится воссоздать уникальную ауру, отсутствующую со времени ухода знаменитых игроков, таких как Айзек Бонга, и тренера Пабло Ласо.

С обновленным SAP Garden в качестве домашней арены Евролиги и BMW Park, готовым к матчам Бундеслиги, Бавария

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