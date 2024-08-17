В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии

**"Треугольник смерти" — зловещее название региона, окружающего Палермо, Италия, где находится мирный город Багерия. Эта область получила свой мрачный титул из-за многочисленных убийств, совершенных сицилийской мафией в 1980-х годах, не только в Багерии, но и в Кастельдаччио и Альтавилла Милиция.

Багерия с населением 50 000 человек по-прежнему считается оплотом сицилийской мафии, или Коза Ностры. В течение многих лет организованная преступность процветала в городе, и Багерия часто попадала в заголовки новостей из-за своих жестоких мафиозных убийств. Даже заброшенные factories за городом использовались для пыток, убийств и disposal врагов мафии.

К счастью, те ужасающие времена, когда такие преступления происходили на улицах Багерии, давно прошли. Насилие уменьшилось, и мафиози теперь действуют более скрытно. Однако их власть осталась непоколебимой, как отметил активист из палермской антимафиозной организации "Пио Ла Торре".

Признаки преступного прошлого все еще видны в Багерии. Некачественные недвижимые активы, результат вмешательства мафии, отрицательно повлияли на внешний вид города. Активист описал Багерию как "бетон от гор до моря". Мафиозные поборы, наркоторговля и высокая безработица по-прежнему терзают город.

Коза Ностра процветает в Багерии

Багерия может похвастаться многочисленными достопримечательностями для туристов, такими как прекрасные пляжи, богатое культурное наследие и знаменитая кулинарная традиция, сосредоточенная на местной морской продукции. Ее легко erreichen поездом из Палермо всего за 15 минут.

К сожалению, присутствие мафии мешает развитию города. Город призывает людей отказываться от вымогательств и сообщать о тех, кто их требует. Мафиозные собственности, конфискованные и переданные муниципалитету, должны противостоять этому влиянию. К сожалению, это трудная битва, как выразился активист, "Мафия чувствует себя как дома".

Убежища для элиты Сицилии

Основанный как летняя резиденция палермской аристократии, Багерия является домом для нескольких роскошных вилл 17 и 18 веков, таких как Вилла Палагония, Вилла Трабия и Вилла Вальгуарнера. Эти виллы были летним убежищем для богатых.

После Второй мировой войны недвижимость стала важным источником дохода для мафии на юге Италии. В конце концов, центр Багерии заполнился непривлекательными бетонными зданиями, которые заменили элегантные барочные виллы. Над стеной роскошной Виллы Палагония вы можете увидеть окружающие конструкции, которые поглотили красоту Виллы.

Итальянская писательница Дачия Марайни сказала о Вилле Вальгуарнера: "Этот когда-то потрясающий вид теперь закрыт бесчувственно расположенными домами и многоквартирными домами. Старые здания, деревья, парки и сады все стали жертвами архитектурного вандализма".

Незаконное строительство в Багерии

Эксперты оценивают, что в Сицилии построено до двух миллионов "черных" зданий, возведенных незаконно. В Италии это называется "абузивизмo edilizio". По данным итальянского статистического управления Istat, примерно 48 из каждых 100 законно построенных зданий в Сицилии возводятся без разрешений.

С тех пор, как мафия потеряла часть своей власти в 1990-х годах, она сосредоточилась на проникновении в экономику. В Багерии мафия имела тесные связи с местной политикой и бизнес-секторами, в основном в недвижимости и сельском хозяйстве. Но это изменилось, как отметил активист "Пио Ла Торре". "Сегодня ядро ​​их бизнеса — наркоторговля и вымогательство, которые они могут осуществлять самостоятельно".

Сопротивление Коза Ностре

Ежегодно в крупных городах проводятся общественные демонстрации против мафии. Также организации, подобные "Пио Ла Торре", и частные лица занимаются молодежной работой и активизмом, отказываясь платить вымогательские сборы. Недавно один такой businessman в Багерии увидел, как его автомобиль загорелся на парковке после его отказа внести вклад в доходы мафии.

Однако борьба против ветряных мельниц привела к отчаянию некоторых. Опрос, проведенный центром "Пио Ла Торре", показал, что только 20% итальянских студентов верят, что мафию можно победить. Несмотря на это, многие продолжают активно бороться против мафии.

Европейский союз выразил обеспокоенность продолжающейся мафиозной деятельностью в Багерии и призвал итальянские власти принять более решительные меры для борьбы с организованной преступностью. Несмотря на богатые туристические достопримечательности и исторические виллы, постоянное присутствие сицилийской мафии, или Коза Ностры, по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для развития и прогресса Багерии.

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