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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

В Бад-Ойенхаузене три человека обвиняются

Церемония выпуска учащихся в старшей школе в Оствестфа́лье в июне закончилась фатальными ударами ногой, закончившись смертельным исходом для 20-летнего. Главного подозреваемого обвинили в непредумышленном убийстве.

 and  Hanna Hofmann
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Трогательные дары вроде цветов, свечей и рукописных соболезнований украшают дерево в парке...
Трогательные дары вроде цветов, свечей и рукописных соболезнований украшают дерево в парке спа-центра Бад-Ойенхаузен. В настоящее время ведутся судебные разбирательства.

- В Бад-Ойенхаузене три человека обвиняются

Примерно через два месяца после смертельного инцидента, произошедшего с 20-летним в парке Кюр в Бад-Ойенхаузене, прокуратура Билефельда возбудила дело против троих лиц. 18-летний сирийский подозреваемый обвиняется в убийстве, нападении и грабеже у беззащитного человека. Его двое немецких сообщников, оба 19 лет, обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью и сбыте краденого соответственно. Административный суд Билефельда рассмотрит вопрос о допустимости этих обвинений.

По словам прокурора Кристофа Маккеля, трагедия произошла после ссоры той ночью 23 июня. Жертва, которая была на выпускном вечере, сидела на скамейке, когда группа, окружавшая главного подозреваемого, подошла к ним. Завязалась драка, в результате которой 20-летний получил смертельные удары, лежа без сознания на земле. К сожалению, он скончался от тяжелых травм головы в больнице. Один из 19-летних обвиняется в том, что взял наличные из кармана жертвы после ограбления. Другой 19-летний обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью за то, что якобы напал на друга жертвы.

Маккель сообщил, что группа главного подозреваемого сначала остановилась перед жертвой и ее друзьями в парке Кюр перед дракой. По данным следствия, они не были знакомы раньше. Главный подозреваемый якобы спросил: "Что вы здесь делаете? Чем вы занимаетесь?" - что и спровоцировало потасовку.

На данный момент главный подозреваемый молчит по поводу обвинений, как сказал Маккель. Двое 19-летних сдались властям и признали обвинения и свидетельские показания.

Этот инцидент вызвал споры об иммиграции и депортации иностранных преступников в Германии. Оба - Бундестаг и ландтаг Дюссельдорфа - вели дискуссии по этому вопросу. Министр-президент Hendrik Wüst (ХДС) призвал к единству посреди горячих дебатов. С другой стороны, правые политические партии хотели воспользоваться ситуацией в политических целях. "Мы должны противостоять желанию разделиться, позволять вставлять клин между этим обществом".

В свете обвинений прокуратура Билефельда активно работает над предотвращением подобных преступлений, подчеркивая серьезность насильственных действий и краж имущества.

Инцидент в парке Кюр в Бад-Ойенхаузене привлек внимание к более широкой проблеме преступности, вызвав дебаты об иммиграции и обращении с иностранными преступниками в Германии.

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