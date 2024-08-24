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В Бад-Брамбахе два человека получили тяжелые ранения.

Внезапно находящийся за рулем водитель в Бад-Брамбахе почувствовал себя плохо и потерял контроль над управляемым им транспортным средством, что привело к аварии.

 and  Katherine Bradley
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Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Бад-Брамбахе, что привело к серьезным травмам двух человек.
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Бад-Брамбахе, что привело к серьезным травмам двух человек.

- В Бад-Брамбахе два человека получили тяжелые ранения.

На федеральной дороге 92 в Бад-Брамбахе, Вогтланд, произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего два человека получили серьезные травмы. Как сообщает полиция Цвиккау, 45-летний водитель внезапно почувствовал недомогание на левом повороте, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем 57-летнего водителя. Оба транспортных средства получили значительные повреждения, на ремонт которых, по оценкам, потребуется 18 000 евро.Federalная дорога была полностью перекрыта в течение двух часов.

Полиция Цвиккау выпустила заявление, в котором сообщается: "В настоящее время установлены следующие подробности инцидента." Два дня спустя представитель полиции добавил: "В результате дальнейшего расследования было установлено, что к столкновению привели следующие обстоятельства."

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