- В автокатастрофе тяжело ранен байкер

Водитель мотоцикла в районе Бёблингена серьезно пострадал после столкновения с автомобилем. 53-летний мотоциклист ехал на своем мотоцикле между Штейнбронном и Вальдбюхом, когда автомобиль выехал на главную дорогу со второстепенной, что привело к несчастному столкновению с мотоциклом. Мотоциклиста выбросило на травяную разделительную полосу, в результате чего он получил серьезные травмы. Правоохранители вызвали подкрепление с вертолетом скорой помощи.

Неожиданное появление автомобиля со второстепенной дороги привело к трагическому столкновению с мотоциклом мотоциклиста. В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы и нуждался в помощи вертолета скорой помощи.

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