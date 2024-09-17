В Авиньонском судебном процессе обвиняемый открыто признает свои преступления.

Во Франции, главный подсудимый, 71-летний человек по имени Доминик Пелико, признался в суде, что в течение многих лет позволял нескольким мужчинам сексуально assault его жену. Во вторник в Авиньоне он признался: "Я изнасиловщик, как и все вы в этом зале".

Его 50 соучастников присутствовали во время его признания. Пелико признал, что все они знали о ситуации. Он также заявил, что его жена Гизель не заслуживала такого обращения. Это был первый раз, когда он открыто говорил о преступлениях на высокопрофильном судебном процессе, так как его показания неоднократно откладывались из-за проблем со здоровьем.

Судья, ведущий дело, запросил несколько медицинских заключений и даже рассматривал возможность отложить судебный процесс. Пелико страдает инфекцией почек, как указано в судебных документах. Несмотря на то, что он был признан годным к суду, были приняты меры, такие как предоставление ему стула вместо табурета и возможность отдыхать во время перерывов.

Проблемы с памятью и медицинские вопросы

На прошлой неделе в суде Гизель Пелико, бывшая жена Доминика, рассказала о внезапных провалах в памяти и гинекологических проблемах, которые у нее были в течение многих лет. Она не полностью понимала природу издевательств своего мужа до тех пор, пока его не заподозрили в другом преступлении.

В этот момент следователи обнаружили более 4000 фотографий и видеозаписей явно без сознания женщины, подвергающейся изнасилованию, что связывало Доминика с издевательствами.

Комиссия расследовала обвинения против Доминика Пелико, поскольку доказательства его участия в сексуальных assaults становились все более очевидными. Комиссия также изучила дело Гизель Пелико о внезапных провалах в памяти и гинекологических проблемах, которые, как считалось, были связаны с издевательствами бывшего мужа.

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