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ЭкономикаНовостиПродовольственные продукты

В августе цены на потребительские товары замедлились.

Вследствие колебаний цен в недавнем прошлом, инфляция в Германии показала снижение в августе. Однако лишь отдельные товары продемонстрировали существенное снижение стоимости.

 and  Alex Stellmacher
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Цены на фрукты и овощи в супермаркетах начали замедлять свой рост.
Цены на фрукты и овощи в супермаркетах начали замедлять свой рост.

- В августе цены на потребительские товары замедлились.

Впервые за более чем три года инфляция в Германии опустилась ниже порога в 2% в августе. Цены на потребительские товары выросли годовыми темпами на 1.9%, что является самым низким показателем с марта 2021 года, согласно предварительным данным Федерального статистического управления.

Цены на энергоносители снизились на 5.1% по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на услуги выросли выше среднего уровня на 3.9%. Стоимость автострахования увеличилась более чем на четверть, а цены на социальные услуги (+7.8%) и жилье (+6.7%) также существенно выросли. Это частично объясняется увеличением заработной платы работников.

Цены на продовольствие выросли всего на 1.5% по сравнению с предыдущим годом, но некоторые товары, такие как оливковое масло (+35.0%), существенно подорожали из-за плохих урожаев в странах Средиземноморья. Также выросли цены на сладости, такие как мед, варенье, сахар и другие кондитерские изделия (+5.0%). Однако молочные продукты остались дешевле, чем в предыдущем году.

Влияние высоких темпов инфляции на потребителей в течение длительного периода, похоже, ослабевает. В июле цены на потребительские товары выросли на 2.3%, после роста на 2.2% в июне. С марта 2021 года не было зафиксировано более низкого уровня инфляции, и в августе цены были также на 0.1% ниже, чем в июле. Базовая инфляция, исключающая энергоносители и продовольствие, снизилась на 0.1 процентных пункта до 2.8%.

Если инфляция в Германии и в целом в еврозоне продолжит снижаться, это даст возможность Европейскому центральному банку снизить процентные ставки. В июне ЕЦБ впервые с начала роста инфляции снизил процентные ставки на 0.25 процентных пункта. В июле ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и намекнул на возможное снижение ставок на своем заседании 12 сентября. Рынок ожидает снижения ставок. Ожидаемый уровень инфляции в еврозоне на август составлял 2.2%.

Экономисты прогнозируют, что уровень инфляции к концу года вновь вырастет из-за эффекта базы предыдущего года. Даже если уровень инфляции останется ниже 2% в сентябре и октябре, проблема еще не решена, предупреждает экономист Deutsche Bank Research Себастьян Беккер. Институт экономических исследований ZEW в Мангейме также видит лишь временный успех, но нет существенного прогресса в достижении стабильности цен.

По мнению Nomura, японского банка, рынок ожидает большего и более раннего снижения процентных ставок. Однако рост, стимулируемый частным потреблением, не прогнозируется.

Обновление инфляции Destatis 8/2024

Несмотря на общее снижение уровня инфляции, продовольственные товары, такие как оливковое масло и сладости, такие как мед, варенье, сахар и другие кондитерские изделия, существенно подорожали. В результате, некоторым потребителям по-прежнему может быть трудно позволить себе определенные продовольственные товары, несмотря на общее снижение инфляции.

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