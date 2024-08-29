- В августе цены на потребительские товары выросли менее быстро.

Август был отмечен незначительным снижением темпов инфляции в Саксонии-Анхальт. Государственное статистическое управление в Хале сообщило о годовом росте потребительских цен на 2,4%. Эта цифра на 0,2% ниже показателя инфляции в 2,6%, зафиксированного в июне и июле. Снижение главным образом было обусловлено падением стоимости топлива и более дешевыми овощами.

В сравнении с прошлым годом цены на питание вне дома и проживание в отелях и других видах размещения выросли на 7,8%. Цены на алкоголь и табачные изделия также увеличились на 4,5%.

С другой стороны, бытовая техника, мебель, освещение и другие товары для дома стали доступнее, их цены снизились на 1.8% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость услуг в почтовом и телекоммуникационном секторе также уменьшилась на 1,1% за тот же период.

Несмотря на общее снижение темпов инфляции, цены на питание вне дома и проживание в отелях все еще выросли на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Покупатели воспользовались снижением цены на 1,8% на бытовую технику и мебель.

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