В 9:17 женщина в Гёрлице осматривает свое положение, в результате чего она спотыкается.

09:00 ТХВ ожидает масштабные операции по борьбе с наводнениями на Эльбе и Одере

Техническое агентство по оказанию помощи (ТХВ) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы планируем мобилизовать более крупные команды на Эльбу и Одер, если это будет необходимо", - говорит глава ТХВ Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Восс советует жителям пострадавших районов собрать необходимые запасы. Восс отмечает, что Германия пока не столкнулась с необходимыми экстремальными погодными условиями и пока везет. Однако в ближайшую неделю ожидаются наводнения на реках Эльба, Нейсе и Одер. В выходные ТХВ направило около 140 сотрудников в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушившийся мост Каролы в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертый значительный сценарий наводнения в Германии в этом году, подчеркивая важность подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном счете, это затраты на приспособление к климату", - говорит Восс.

08:43 Правительство Польши обсуждает введение режима ЧС

Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров из-за серьезных разрушений, вызванных наводнениями в юго-западной Польше. Он подготовил декрет о введении режима ЧС, который должен быть утвержден кабинетом. Пrolonged rains in southwestern Poland, near the Czech border, have induced flooding. The town of Nysa in the Opole region was significantly impacted overnight. Water from the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder, spilled into the local emergency hospital's ER, according to PAP news agency. A total of 33 patients, including children and expectant mothers, were evacuated via boats.

08:15 Бавария: Ожидаются дальнейшие дожди и повышение уровня воды

Ситуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых районах, где ожидаются дальнейшие дожди. Полицейское управление сообщает, что за ночь не произошло значительных изменений в пострадавших зонах. Пока нет всея. Высоководная информационная служба (ВИС) прогнозирует, что уровни воды снова повысятся с влажным началом недели. ВИС ожидает, что уровни воды на Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изар в Мюнхене снова повысятся. Сценарий должен постепенно улучшиться к среде. До вторника немецкая служба погоды (ДВД) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до предгорья. Широкомасштабные осадки в размере 40-70 литров на квадратный метр ожидаются, а в стабильных районах - до 90 литров.

07:32 Чешская Республика: Облегчения нет в виду - уровни воды продолжают расти

Продолжающиеся наводнения в пострадавших районах Чехии все еще не показывают признаков ослабления. Волна наводнения на реке Марх (Морава) достигла Літовел, примерно в 200 километрах восточнее Праги. Там полностью затоплены целые улицы, как сообщает агентство новостей CTK. Власти города призывают население не мешать службам спасения. "Мы ожидаем, что уровень воды реки продолжит расти в следующие часы", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Взрыв дамбы: Разрушительные наводнения в Польше засняты на видео

После взрыва дамбы в Польше местные жители боятся приближающихся наводнений в регионе Глатцер-Нейсе. Видео демонстрирует невероятную силу ревущих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и Румынии

Польша и Чехия борются с последствиями наводнения столетнего масштаба, с критической ситуацией в Нижней Австрии после проливных дождей. Несколько стран ЕС сообщили о смертельных случаях из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуация из-за наводнений в Чехии

Самые сильные штормы за годы привели к тому, что города, такие как Йесеník в Йесењикских горах и Крнов на польской границе, оказались полностью затоплены. В Йесеникове спасательные службы были вынуждены спасать сотни людей на лодках и вертолетах. После того, как наводнение спало, в нескольких местах возникла угроза оползней.

