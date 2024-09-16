Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

В 9:17 женщина в Гёрлице осматривает свое положение, в результате чего она спотыкается.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут

В 9:17 женщина в Гёрлице осматривает свое положение, в результате чего она спотыкается.

09:00 ТХВ ожидает масштабные операции по борьбе с наводнениями на Эльбе и Одере

Техническое агентство по оказанию помощи (ТХВ) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы планируем мобилизовать более крупные команды на Эльбу и Одер, если это будет необходимо", - говорит глава ТХВ Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Восс советует жителям пострадавших районов собрать необходимые запасы. Восс отмечает, что Германия пока не столкнулась с необходимыми экстремальными погодными условиями и пока везет. Однако в ближайшую неделю ожидаются наводнения на реках Эльба, Нейсе и Одер. В выходные ТХВ направило около 140 сотрудников в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушившийся мост Каролы в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертый значительный сценарий наводнения в Германии в этом году, подчеркивая важность подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном счете, это затраты на приспособление к климату", - говорит Восс.

08:43 Правительство Польши обсуждает введение режима ЧС

Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров из-за серьезных разрушений, вызванных наводнениями в юго-западной Польше. Он подготовил декрет о введении режима ЧС, который должен быть утвержден кабинетом. Пrolonged rains in southwestern Poland, near the Czech border, have induced flooding. The town of Nysa in the Opole region was significantly impacted overnight. Water from the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder, spilled into the local emergency hospital's ER, according to PAP news agency. A total of 33 patients, including children and expectant mothers, were evacuated via boats.

08:15 Бавария: Ожидаются дальнейшие дожди и повышение уровня воды

Ситуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых районах, где ожидаются дальнейшие дожди. Полицейское управление сообщает, что за ночь не произошло значительных изменений в пострадавших зонах. Пока нет всея. Высоководная информационная служба (ВИС) прогнозирует, что уровни воды снова повысятся с влажным началом недели. ВИС ожидает, что уровни воды на Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изар в Мюнхене снова повысятся. Сценарий должен постепенно улучшиться к среде. До вторника немецкая служба погоды (ДВД) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до предгорья. Широкомасштабные осадки в размере 40-70 литров на квадратный метр ожидаются, а в стабильных районах - до 90 литров.

07:32 Чешская Республика: Облегчения нет в виду - уровни воды продолжают расти

Продолжающиеся наводнения в пострадавших районах Чехии все еще не показывают признаков ослабления. Волна наводнения на реке Марх (Морава) достигла Літовел, примерно в 200 километрах восточнее Праги. Там полностью затоплены целые улицы, как сообщает агентство новостей CTK. Власти города призывают население не мешать службам спасения. "Мы ожидаем, что уровень воды реки продолжит расти в следующие часы", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Взрыв дамбы: Разрушительные наводнения в Польше засняты на видео

После взрыва дамбы в Польше местные жители боятся приближающихся наводнений в регионе Глатцер-Нейсе. Видео демонстрирует невероятную силу ревущих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и Румынии

Польша и Чехия борются с последствиями наводнения столетнего масштаба, с критической ситуацией в Нижней Австрии после проливных дождей. Несколько стран ЕС сообщили о смертельных случаях из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуация из-за наводнений в Чехии

Самые сильные штормы за годы привели к тому, что города, такие как Йесеník в Йесењикских горах и Крнов на польской границе, оказались полностью затоплены. В Йесеникове спасательные службы были вынуждены спасать сотни людей на лодках и вертолетах. После того, как наводнение спало, в нескольких местах возникла угроза оползней.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взрывы произошли в воскресенье вечером по данным властей, изначально их источник был неясен.
Панорама

В Португалии сообщается о нескольких жертвах лесных пожаров.

В Португалии сообщается о нескольких жертвах лесных пожаров. В нескольких районах Португалии бушуют лесные пожары. К сожалению, уже погибли по крайней мере три человека, в том числе герой- пожарный. Власти призывают граждан оставаться дома и экономить воду по возможности. Три жизни унесли свирепые пожары в районе Авейру на севере Португалии.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии.
Панорама

Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии.

Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии. 20:37 Австрия: Еще одна жертва в результате наводнения В результате продолжающихся наводнений в Австрии обнаружено еще одно тело. Если это подтвердится как жертва, число погибших вырастет до четырех. Как сообщил представитель полиции агентству APA, погибшим является мужчина в возрасте

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола.
Панорама

Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола.

Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола. В Бранденбурге ожидается предупреждение о высоком уровне воды в некоторых районах вдоль Одера на этой неделе. Уровень предупреждения 1 может быть объявлен в Ратцдорфе, Эйзенхюттенштадте и Франкфурте (Одер) уже в среду или четверг, сообщает представитель Бранденбургского государственного агентства по охране окружающей

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Погребенная под наклоном в Бреслау
Панорама

В Бранденбурге продолжаются подготовки к наступающим наводнениям.

В Бранденбурге продолжаются подготовки к наступающим наводнениям. В некоторых районах Бранденбурга ожидаются наводнения. Уровень предупреждения 1 может быть объявлен в Ратцдорфе, Эльсхаффенштадте и Франкфурте (Одер) уже во вторник или среду. По словам представителя Государственного управления по охране окружающей среды (ЛфУ), наводнение еще не произошло, но уровень воды резко растет. Максимальный

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Во время церемонии награждения на 바닥ном упражнении у женщин на Олимпийских играх в Париже 2024 года...
Спорт

Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

Адвокаты Йордана объявили в понедельник, что подали апелляцию на решение, которое привело к лишению Йордан Чайлз олимпийской bronzovoy medal как gymnasticka США.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно