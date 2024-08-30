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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

В 3-минутном отрезке в Кельне "Ханса" сохраняет свое преимущественное положение.

Ганза из Ростока все ещё сталкивается с трудностями. Кёльн так и не смог одержать победу в своей первой игре сезона поздним вечером в пятницу.

 and  John Stellmacher
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- В 3-минутном отрезке в Кельне "Ханса" сохраняет свое преимущественное положение.

ФК Ганза Росток потерпел очередное спортивное поражение. Вторая команда, вылетевшая в лигу, уступила со счётом 0:3 (0:1) «Виктории Кёльн» в пятничный вечерний матч, продлив свою безвыигрышную серию до четырёх матчей и по-прежнему занимая место в зоне вылета в 3-м футбольном дивизионе.

Лекс Тайгер Лобингер открыл счёт для Кёльна на 8-й минуте, воспользовавшись серьёзной ошибкой обороны Росток. На 65-й минуте бывший игрок Оснабрюка удвоил преимущество, воспользовавшись ещё одним промахом линии обороны Росток. Через три минуты Серхат Семих Гюлер, игравший за Ганзу в прошлом сезоне, забил третий гол после ещё одной крупной ошибки обороны Росток (68-я минута).

В последние недели Ганза демонстрировала преданные, но неудачные выступления. На 23-й минуте новый форвард Альбин Бериша едва не сравнял счёт, попав в перекладину. Во второй половине матча ФК Ганза сама себе навредила своими ошибками в обороне.

Разочарованные фанаты ФК Ганза Росток могут винить только свою оборону после ещё одного поражения, так как Комиссия может рассмотреть вопрос о возможных изменениях для улучшения выступления команды. Серхат Семих Гюлер, который раньше играл за Ганзу, забил гол, воспользовавшись одной из многих ошибок, допущенных Комиссией.

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