В 22:35, это все еще имеет первостепенное значение.

Несмотря на временную паузу в дождях, ситуация с наводнением на востоке Австрии остается критической. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лайтнер заявляет: "Еще не конец, все еще критично, все еще драматично". В понедельник в некоторых регионах ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр. Сейчас главная проблема - плотины. Чиновники предупреждают: "Мы на грани прорыва плотин". Общественная жизнь парализована: закрыто более 200 дорог, эвакуировано более 1800 зданий, многие дети остаются дома. Микль-Лайтнер добавляет: "Примерно 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии". Пока Impossible to estimate the extent of the damage. Губернатор обещает: "Мы обязательно поможем пострадавшим от наводнения". В последние дни в Нижней Австрии выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - значительно больше, чем обычно за месяц.

10:10 Близко к опасной отметке три: уровни воды в Эльбе продолжают расти. Уровни воды в Эльбе в Саксонии неуклонно растут. По данным государственного центра мониторинга наводнений, утром в Дрездене значение составляет 5,54 метра. Ожидается, что сегодня будет превышен шестиметровый рубеж. При уровне воды шесть метров мы входим во вторую по высоте опасную отметку три. Возможна затопленность городских районов. Уровень опасности три уже достигнут на датчике в Шоне на Эльбе у чешской границы, где уровень воды достиг 6,09 метров. Лаузитцер-Нейсе в Гёрлице у польской границы также находится на опасной отметке три. Уровень воды там составляет 5,56 метра, всего несколько сантиметров до опасной отметки четыре. Из соображений безопасности закрыт участок федеральной автострады 99 в Гёрлице. Уровень предупреждения для отметки три здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Наводнение века в Чехии: мужчина умирает во время наводнения. Сообщается о первой подтвержденной смерти в результате наводнений в Чехии. Также сообщается об исчезновении по меньшей мере семи человек. Мужчина утонул в маленькой реке Красовка в районе Брuntál, восточная Моравия-Силезия, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек на общественном радио. Трое людей в автомобиле унесло течением в бурной реке недалеко от Йесеника в горах Хрубый-Есеник, не осталось никаких следов автомобиля. В различных водоемах, таких как река Отава, также пострадали другие люди. Также пропал мужчина из дома престарелых на польской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фiala называет это "наводнением века" - наводнением, которое статистически происходит в одном и том же месте раз в сто лет. Ранее сообщалось о гибели людей, связанных с наводнениями, в других странах ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше, шестеро - в Румынии.

09:17 Женщина проверяет уровень воды в Эльбе в Гёрлице и падает в реку. Женщина упала в Нейсе, проверяя уровни воды в Гёрлице. По предварительным данным полиции, она поскользнулась возле отеля Parkhotel Merkur и упала в реку. Ее унесло примерно на 700 метров, прежде чем ей удалось спастись возле плотины Vierradenmühle. В настоящее время она находится в больнице из-за переохлаждения.

09:00 THW готовится к крупным операциям на Эльбе и Одере. Техническое агентство по чрезвычайным ситуациям (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. Руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс сообщает: "Мы готовимся к развертыванию больших сил на реках Эльба и Одер, если это будет необходимо". Восс советует жителям пострадавших районов запастись необходимыми товарами. Восс отмечает, что Германия "повезло" до сих пор, но ожидает экстремальных погодных условий в ближайшее время. Эльба, Нейсе и Одер прогнозируют наводнения на этой неделе. В выходные THW развернуло около 140 человек в Баварии и Саксонии, в том числе на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс подчеркивает важность подготовки, заявляя: "Это затраты на приспособление к климату".

08:43 Польский кабинет министров рассматривает вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. В результате сильных наводнений в юго-западной Польше премьер-министр Дональд Туск созвал внеочередное заседание кабинета министров в понедельник утром. Он подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, но требуется одобрение кабинета. Сильные дожди в юго-западной Польше, недалеко от чешской границы, привели к наводнениям. Ночью город Ныса в регионе Ополе пострадал больше всего. Водой из Глатцер-Нейсе, притока Одера, затопило отделение неотложной помощи местной больницы, что привело к эвакуации 33 пациентов, в том числе детей и беременных женщин, на лодках.

08:15 Бавария: ожидается больше дождей и повышение уровней воды Ситуация с наводнениями в некоторых частях Баварии остается тяжелой, ожидаются новые дожди. Сценарий не изменился с прошлого дня, как сообщает полицейская штаб-квартира. Облегчения пока нет: служба информации о наводнениях (HND) прогнозирует, что уровни воды снова поднимутся с дождливым началом недели. HND оценивает, что уровни воды на Дунае в Пассау, Вилс в Вилсхофене и Изар в Мюнхене снова повысятся. Ситуация, по прогнозам, постепенно улучшится к среде. До вторника немецкий метеорологический сервис (DWD) прогнозирует постоянные дожди от Альп до равнины, с возможными количествами осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр и до 90 литров в определенных районах.

07:32 Чехия: Никакого облегчения – уровни воды продолжают расти В затопленных и подтопленных районах Чехии нет никаких признаков облегчения. Волна наводнения на реке Марце (Морава) достигла Литоулова, примерно в 200 километрах к востоку от Праги. Целые улицы затоплены, сообщает новостное агентство CTK. Местные власти города с почти 10 000 жителей призывают население не мешать службам экстренной помощи. "В ближайшие часы мы ожидаем дальнейшего повышения уровня реки", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Взрыв дамбы: Видео показывает ужасающие наводнения в Польше В Польше растет тревога после прорыва дамбы, вызвавшего разрушительные наводнения, движущиеся к району вокруг Глатцер-Нейсе. Видео демонстрирует силу напора воды.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и Румынии Польша и Чехия борются с последствиями наводнения столетия, в то время как ситуация в Нижней Австрии критическая после сильных дождей. Несколько человек погибли из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть в Румынии.

06:12 Эвакуации из-за наводнений в Чехии Самые сильные за годы наводнения затопили города, такие как Йесеник в Йесекиих горах и Крнов возле польской границы. В Йесенике службы экстренной помощи были вынуждены использовать лодки и вертолеты, чтобы спасти сотни людей из-под воды. После того, как вода спала, в нескольких местах возникла угроза оползней.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в Вене Из-за высоких вод на Дунае, вызванных сильными дождями, в Вене застряли сотни пассажиров швейцарского речного круизного судна. Примерно 100 пассажиров и 40 членов экипажа не могут покинуть "Тургау Престиж", закрепленное у берега, как сообщает швейцарский вещатель SRF, ссылаясь на туристическую компанию Тургау Трэвел. Пристань затоплена, и другие круизные суда также якобы застряли в Вене. Местные власти решат, когда пассажиры смогут покинуть судно. По сообщениям пассажиров, они могут остаться на судне как минимум до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время застрял в Вене.

Шторм "Анетт", международное название "Борис", обрушил библейские дожди и наводнения на Польшу, Чехию, Австрию и Румынию, что привело к как минимум восьми смертельным случаям.

1: Наводнения на Эльбе продолжают представлять угрозу, так как уровень воды в Дрездене, по прогнозам, превысит 6 метров сегодня, достигнув опасной отметки три.

2: Кроме того, ситуация с наводнением в Чехии остается критической, с несколькими регионами, в том числе Гёрлиц возле польской границы, также на опасной отметке три из-за повышения уровня воды реки Лаузитцер-Нейсе.

Читайте также: