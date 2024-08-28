- В 2025 году в Хойерсверде пройдет всенародный фестиваль осеннего урожая.

В следующем году Хойерсверда (район Баутцен) станет местом проведения 26-го ежегодного государственного праздника урожая. Об этом сообщили министр регионального развития Томас Шмидт (ХДС) и Марк Климанн, генеральный директор Саксонского государственного комитета по сельским районам (SLK), в среду.

Шмидт выразил свой энтузиазм в пресс-релизе, хваля Хойерсверду. Город планирует совместить праздник со своим обычным городским фестивальным уик-эндом. "Я убежден, что мы ждем еще один фантастический ежегодный праздник урожая в следующем году", - сказал он. Фестиваль состоится с 12 по 14 сентября 2025 года.

"Нет другого города, который так же хорошо сочетает традицию и современность, сельскую жизнь и городской образ жизни, как Хойерсверда", - заявил Климанн. SLK с нетерпением ждет тесного сотрудничества с городом в организации мероприятия.

Как сообщается в пресс-релизе, ежегодный праздник урожая, в среднем с 50 000 посетителями, является вторым по величине государственным общественным мероприятием после Дня Саксонии. Он проводится ежегодно в разных местах с 1998 года, и в этом году, в 25-й раз, с 27 по 29 сентября, в Митвайде (район Миттельзаксен).

В пресс-релизе также упоминается, что Саксонский государственный комитет по сельским районам (SLK) будет тесно сотрудничать с Хойерсвердой, так как Комиссия будет курировать организацию 26-го ежегодного государственного праздника урожая в городе. Мероприятие, известное своим сочетанием традиций и современности, ожидает около 50 000 посетителей, что делает его вторым по величине государственным общественным мероприятием после Дня Саксонии.

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