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Федеральные земли ГерманииНовостиЗащита окружающей среды

В 2024 году в Берлине необычно увеличилось количество пчел.

Летом этого года, по данным местной ассоциации пчеловодов, было частое явление размножение колхозов пчел при нехватке места, в результате чего новосозданные колонии начали искать подходящее место обитания.

 and  Elizabeth Wells
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Пчеловоды сообщили об увеличении частоты деления и производства новых роев пчелиных колоний в...
Пчеловоды сообщили об увеличении частоты деления и производства новых роев пчелиных колоний в Берлине в этом году

- В 2024 году в Берлине необычно увеличилось количество пчел.

В этом году пчелиные семьи в Берлине часто делятся и образуют новые рои, согласно Ассоциации пчеловодов города. Раннее наступление сезона застало некоторых пчеловодов врасплох, в результате чего они установили соты слишком поздно, что привело к роению пчел из-за недостатка места, как сообщила Melanie von Orlow, председатель ассоциации.

В результате несколько роев были относительно большими. Как поделился один пчеловод, самый тяжелый рой, пойманный в середине июня, весил 5,5 килограмма, что обычно составляет от 2 до 3 килограммов и содержит около 10 000 - 20 000 пчел. Если вы обнаружите рой, лучше всего связаться с местным пчеловодом для его поимки. Ассоциация пчеловодов имеет список ловцов роев на своем веб-сайте для жителей Берлина.

Несмотря на периодические похолодания, общий медосбор был удовлетворительным, как сообщила von Orlow. Точные данные о медосборе будут обнародованы к концу года. В среднем каждая семья дает около 30 килограммов меда. Ассоциация пчеловодов будет вручать награды за лучший берлинский мед на Дне пчеловодства в Берлине 5 октября, который состоится в Свободном университете.

Берлинская ассоциация ловцов роев

К сожалению, увеличение активности роения может негативно сказаться на городской среде, требуя больше пчеловодов для сбора. Чтобы смягчить эту проблему и гарантировать защиту окружающей среды, важно, чтобы жители связывались с Берлинской ассоциацией ловцов роев для обработки роев.

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