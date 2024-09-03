- В 2024 году в Берлине необычно увеличилось количество пчел.

В этом году пчелиные семьи в Берлине часто делятся и образуют новые рои, согласно Ассоциации пчеловодов города. Раннее наступление сезона застало некоторых пчеловодов врасплох, в результате чего они установили соты слишком поздно, что привело к роению пчел из-за недостатка места, как сообщила Melanie von Orlow, председатель ассоциации.

В результате несколько роев были относительно большими. Как поделился один пчеловод, самый тяжелый рой, пойманный в середине июня, весил 5,5 килограмма, что обычно составляет от 2 до 3 килограммов и содержит около 10 000 - 20 000 пчел. Если вы обнаружите рой, лучше всего связаться с местным пчеловодом для его поимки. Ассоциация пчеловодов имеет список ловцов роев на своем веб-сайте для жителей Берлина.

Несмотря на периодические похолодания, общий медосбор был удовлетворительным, как сообщила von Orlow. Точные данные о медосборе будут обнародованы к концу года. В среднем каждая семья дает около 30 килограммов меда. Ассоциация пчеловодов будет вручать награды за лучший берлинский мед на Дне пчеловодства в Берлине 5 октября, который состоится в Свободном университете.

Берлинская ассоциация ловцов роев

К сожалению, увеличение активности роения может негативно сказаться на городской среде, требуя больше пчеловодов для сбора. Чтобы смягчить эту проблему и гарантировать защиту окружающей среды, важно, чтобы жители связывались с Берлинской ассоциацией ловцов роев для обработки роев.

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