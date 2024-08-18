- В 2024 году поставки капсул будут происходить из Роттенбурга и Ульма.

Достижение, достойное упоминания: Учёный из Ульма и ещё один из Роттенбурга-на-Нeckаре (часть района Тюбингена) с блеском сдали выпускные экзамены. Двое набрали впечатляющие 898 баллов из возможных 900, как подтвердило Министерство образования Баден-Вюртемберга по запросу.

Девушка училась в гимназии Альберта Эйнштейна в Ульме, а молодой человек - в гимназии Евгена Болца в Роттенбурге. В академическом году 2023/24 к экзаменам приступили около 30 000 учащихся из разных школ.

Балл 823 и выше соответствует оценке 1.0. Оценка 1.1 присваивается за балл от 822 до 805. Максимально возможная официальная оценка - 1.0. Балл ниже 300 пунктов свидетельствует о невыполнении выпускных экзаменов, как сообщило министерство.

В сезоне экзаменов 2023 учащийся из Ульма набрал 899 баллов, уступив только двум учащимся из Оффенбурга и Бёблинга, которые оба набрали 898 баллов. В предыдущем году 3,7% учащихся общеобразовательных школ получили престижную оценку 1.0.

Высший средний балл выпускных экзаменов в эпоху коронавируса

В предыдущем году средний балл в общеобразовательных школах составил 2.21, что было немного ниже, чем в двух предыдущих годах выпускных экзаменов, сильно повлиявших на пандемию коронавируса. В 2021 году средний балл вырос до рекордного уровня 2.15 и остался почти таким же, 2.13, в 2022 году. С 1990 года средние баллы выпускных экзаменов в основном колебались между 2.3 и 2.4. Результаты последней партии выпускников будут объявлены осенью.

Комиссия, признавая выдающиеся достижения на выпускных экзаменах, может рассмотреть вопрос о принятии актов, чтобы отметить успехи этих учащихся в образовательной сфере. Эти акты могут подчеркнуть важность усердия, преданности и excellence в образовании.

Кроме того, комиссия может использовать эту возможность, чтобы установить стипендиальную программу или программу признания, побуждая будущих учащихся стремиться к подобной академической excellence.

Читайте также: