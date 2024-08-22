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В 2024 году Ассоциация фермеров сообщает о дефиците урожая.

Изначально в июле ожидания склонялись к типичным урожаям зерновых. Однако эти ожидания не оправдались. Кроме того, президент Руквиед ассоциации фермеров упоминает, что недовольство также присутствует в других сегментах.

 and  Vladimir Milov
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- В 2024 году Ассоциация фермеров сообщает о дефиците урожая.

Ассоциация сельхозпроизводителей Германии не в восторге от результатов этого года. По словам президента Союза сельхозпроизводителей Йоахима Руквида в утренней программе ZDF, сельхозпроизводители недовольны из-за более низких урожаев по сравнению с предыдущими годами. Он упомянул двойной удар, так как уровень цен также резко упал ниже прошлых стандартов. "Разочарование в сельском хозяйстве действительно высоко после этого урожая, который также был затруднен частыми дождями", - сказал Руквид.

В течение последнего десятилетия урожаи пшеницы и рапса снижались, добавил Руквид. Качество также пострадало. Это можно объяснить изменением климата и правительственными регулированиями, сказал Руквид. "Некоторые места больше не позволяют оптимального удобрения, и мы не можем так эффективно защищать растения от вредителей и болезней, как раньше", - заявил он.

К удивлению, Руквид не ожидает роста цен для потребителей, сказав: "Я не вижу этого прямо сейчас". Цены на еду играли важную роль в стабилизации инфляции в течение многих лет. В период с 2022 по 2023 год наблюдался резкий рост цен на еду. "Наши цены теперь вернулись на неудовлетворительный уровень, и наша доля конечной цены постоянно снижается", - добавил Руквид.

Недавние дожди в нескольких регионах Германии замедлили комбайны, что привело к задержке первоначальных оценок урожая в начале июля, которые были почти средними. Ожидания были затем скорректированы.

Оглядываясь на сельскохозяйственные протесты в Германии и Европе несколько месяцев назад, Руквид сказал: "Ненужные налоговые повышения были предотвращены". "Мы смогли переориентировать дискуссию о сельскохозяйственной политике в Европе". Однако в Германии продолжают появляться новые непрактичные и нереалистичные законодательные предложения, оставляя Руквида и сельхозпроизводителей разочарованными и призывающими к "приспособлениям".

Разочарование Ассоциации сельхозпроизводителей Германии этим годом во многом связано со снижением урожая пшеницы и рапса за последние десять лет, как сказал президент Союза сельхозпроизводителей Йоахим Руквид. Неэффективные сельскохозяйственные регулирования, усугубленные изменением климата, являются факторами, способствующими более низким урожаям и снижению устойчивости растений к вредителям и болезням, что существенно влияет на сельское хозяйство в Германии.

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