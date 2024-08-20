В 2023 году в США был зарегистрирован рекордный уровень рождаемости, согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Фертильность в Соединенных Штатах снижается уже несколько десятилетий, и после финансового кризиса 2008 года был отмечен существенный спад. Кратковременный рост в 2021 году вызвал теории "детского бума" из-за Covid-19, но тенденция быстро вернулась к своему устойчивому нисходящему тренду.

В 2023 году в США наблюдалось снижение фертильности на 3%, достигнув исторического минимума примерно в 55 родов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Это привело к снижению примерно на 68 000 родов по сравнению с предыдущим годом, всего родилось 3,6 миллиона детей.

С 2007 года, когда фертильность достигла пика, наблюдается снижение числа родов на 17% и снижение общих показателей фертильности на 21%, согласно последним данным Центра контроля заболеваемости (CDC).

К снижению показателей фертильности в США могут приводить различные социально-экономические факторы, считает Сара Хейфорд, директор Института исследований населения Огайского государственного университета. К ним относятся откладывание брака, менее частые браки, более длительное обучение и постепенное экономическое установление.

"Люди откладывают рождение детей, - объясняет Хейфорд. - Чем дольше люди откладывают рождение детей, тем меньше детей они, как правило, имеют. Также растет принятие бездетности или небольших семей, и больше людей обдуманно оценивают свои решения о рождении детей".

В США все больше родов происходит у матерей старшего возраста, и в 2023 году самый высокий показатель рождаемости был зафиксирован у женщин в возрасте от 30 до 34 лет (около 95 родов на 1000 женщин). Кроме того, показатель рождаемости среди подростков достиг исторического минимума в 2023 году, составив примерно 13 родов на 1000 девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

Однако женщины в США сталкиваются с существенными изменениями в услугах репродуктивного здоровья после решения Верховного суда 2022 года отменить федеральное право на аборт. Хотя национальные данные могут не полностью отражать местные тенденции, обусловленные ограничениями на аборты на уровне штатов, анализ 2022 года показал, что штаты с запретом на аборты имели средний показатель фертильности на 2,3% выше, чем те, где доступ к абортам не ограничен, что привело к примерно на 32 000 больше родов, чем ожидалось.

Хейфорд отмечает, что связь между правами на аборт и показателями рождаемости сложна. Влияние недавних изменений в репродуктивной политике на демографические модели еще не полностью понятно. Но она добавляет: "Доступ к абортам может существенно повлиять на планы людей по рождению детей".

Общий опыт репродуктивного здоровья также может влиять на эти решения, согласно Хейфорд.

Новый отчет CDC показывает тревожную тенденцию - увеличение числа беременных женщин, не получающих никакого предродового ухода или получающих его с задержкой. В 2023 году доля беременных женщин, не получающих предродового ухода, выросла на 5%, составив 2,3% от всех беременных женщин, и доля женщин, получающих уход только в третьем триместре, также увеличилась, составив почти 5% от всех беременностей.

Снижение показателей фертильности в США может отрицательно сказаться на общем здоровье, так как недостаток рождений может привести к старению населения с меньшим количеством молодых рабочих, поддерживающих его. Кроме того, рост числа беременных женщин, не получающих или получающих с задержкой предродовой уход, может повлиять на здоровье будущих поколений, что потенциально может привести к плохим здоровья

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