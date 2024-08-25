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В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
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- В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

1860 Мюнхен продолжает разочаровывать в третьем дивизионе футбола после своего последнего домашнего поражения. Команда не смогла оправиться от поражения 1:3 (0:1) от «Виктории Кёльна», и разочарованные фанаты выразили свой протест свистом в конце матча. С тремя поражениями в трех играх давление нарастает, в том числе и на главного тренера Аргириоса Гянникиса.

«Первый тайм был довольно сдержанным. Я был доволен нашей реакцией», - сказал 44-летний тренер после матча на MagentaSport. После поражения 0:1 от «1. FC Саарбрюккена» они потерпели поражение 1:3 от «ВФБ Штутгарт II». Гол Рафаэля Отта головой в ворота в 69-й минуте (1:2) не смог переломить ход матча.

Пенальти, забитый Серхатом Семихом Гюлером в 81-й минуте, принес победу Кёльна, после рискованного фола Флориана Бэра на Джона Бенедикте Стикере в штрафной, который тренер назвал «спорным». Голы от Брайана Хеннинга (26') и Саида Эль Малы (49') вывели Кёльн вперед перед перерывом. «Мы должны проявлять больше храбрости в течение всех 90 минут», - сказал тренер «львов» после матча: «Продолжайте бороться, у нас скоро будет дерби в Ингольштадте».

«Мы должны выиграть сейчас»

После того, как они проигрывали 0:2 в начале второго тайма, им помогла левоногая передача Юлиана Гюттау (36') и удар головой Фабиана Шуберта, который попал в перекладину (44'). В дополнительное время Кёльн снова попал в перекладину. «Мы были просто лучше», - сказал тренер «Виктории» Олаф Янссен.

«Мы проиграли три матча подряд», - признал запасной игрок 1860 Мюнхен Давид Филипп: «Мы должны продолжать. Мы не можем изменить прошлое. Мы должны выиграть сейчас».

Несмотря на их плохие результаты, фанаты 1860 Мюнхен по-прежнему массово поддерживают свою команду, даже в трудные времена в третьем дивизионе Баварии. После разочарования против «Виктории Кёльна» они теперь с нетерпением ждут важного дерби против «ФК Ингольштадт», надеясь переломить ситуацию.

Обладатели титула «Виктория Кёльн» демонстрируют доминирование в лиге, одержав ряд впечатляющих побед, в том числе последнюю над 1860 Мюнхеном, заработав три важных очка в Баварии.

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