В 15:21 Польша объявила о чрезвычайном положении на некоторых территориях

Польша Объявляет Чрезвычайное Положение из-за Наводнений Правительство Польши на экстренном заседании объявило чрезвычайное положение в районах, пострадавших от наводнений. Это положение будет действовать в течение 30 дней в некоторых районах Нижней Силезии, Силезии и Опольского воеводства. Это позволяет властям издавать более строгие приказы, временно ограничивая некоторые гражданские свободы и права. Например, власти могут легко приказывать эвакуировать определенные места, зоны или объекты. Они также могут запретить людям находиться в определенных местах.

14:59 "Больше и Интенсивнее": Эксперт по Погоде Обсуждает Причины Жестоких Дождей Наводненные ландшафты и дороги, переполненные дамбы: одна из худших наводнений за десятилетия происходит в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. Но почему становятся все более частыми события с экстремальными дождями и риском наводнений? ntv спрашивает эксперта по наводнениям Георга Йоханна.

14:34 Австрийские Железные Дороги Расширяют Предупреждение о Путешествиях до Четверга Из-за нынешних тяжелых погодных условий в больших частях Австрии Австрийские Железные Дороги (ÖBB) расширили предупреждение о путешествиях, действующее с 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года. "Мы советуем всем пассажирам отложить любые необязательные поездки в этот период на другое время", - пишет ÖBB на своем сайте. Ранее купленные билеты остаются действительными до 22 сентября.

14:19 Число Жертв от Наводнений в Европе Достигает Одиннадцати Число жертв наводнений в нескольких странах, таких как Австрия, Польша, Румыния и Чехия, достигло по крайней мере одиннадцати. В Австрии погибли два человека, сообщает полиция. В Чехии один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия, сказал президент полиции Мартин Вондрашек телевидению Чехии. Ранее сообщалось о десяти смертельных случаях в четырех странах. Чешские власти также сообщают о восьми пропавших без вести.

14:04 Немецкое Правительство Предлагает Поддержку Европе, Пострадавшей от Наводнений Немецкое правительство предлагает свою поддержку людям, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. "Люди в наших соседних странах, наши европейские партнеры и люди здесь должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь", - говорит заместитель официального представителя правительства Кристиане Гоффман в Берлине. Разрушения в странах, таких как Австрия, Чехия, Польша и Румыния, часто катастрофичны. Гоффман говорит: "Мы видим эти картины с ужасом и глубоко тронуты новостями о погибших и пропавших без вести. Во имя немецкого правительства, мы выражаем свои соболезнования и сочувствие всем пострадавшим".

13:43 Орбан Откладывает Международные Встречи из-за Наводнений Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откладывает все свои международные встречи из-за наводнений в своей стране. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные встречи", - пишет Орбан на онлайн-службе X. Он не предоставляет дальнейших подробностей. Орбан должен был выступить в дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Правоцентристский политик Орбан часто сталкивается с критикой со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава Под Водой: Наводнение Вызывает Пробоины в Дамбах в Третьем по Размеру Городе Чехии Из-за серьезной угрозы наводнения эвакуации расширяются в Остраве, третьем по величине городе Чехии. "Похоже, есть пробоины в дамбах в нескольких районах", - говорит министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного заседания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. Оценки показывают, что около 100 кубометров воды в секунду проходят через пробоины. Ведутся работы по заполнению пробоин камнями. Острава с примерно 285 000 жителей расположена у слияния нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город, известный своими шахтами и промышленностью, находится примерно в 280 км к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу полностью прервано. Одна электростанция была остановлена. В близлежащем Богумине наводнение вызвало отключение электроэнергии и мобильной связи. Вода в некоторых местах нарушила водоснабжение.

12:33 Рекорд Дождей: 450 Литров на Квадратный Метр в Чешском Городе Дождь от депрессии "Анетт" огромен: с пятницы в Сереце, Чехия, у границы с Польшей, выпало 450 литров на квадратный метр. Это самый высокий уровень осадков в последние дни, объясняет эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии лидером является Руппольдинг/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтена выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но точные данные сейчас недоступны из-за выхода из строя измерительных станций. В Польше больше всего дождя выпало в Катовице, 200 литров.

12:25 Румыния: Наводнение Уносит Шесть Жизней в Карпатском Регионе Сильные дожди и наводнения унесли жизни по крайней мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном стали пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Изолированные деревни часто пострадали от наводнений. Люди карабкались на крыши, чтобы не быть унесенными наводнением. Более 600 пожарных были задействованы.

11:59 Пик наводнения в Саксонии: Эльба на самом высоком уровне в НысеВ Саксонии уровень воды в реке Эльба неуклонно растет. В полдень в Дрездене он составляет 5,62 метра, согласно данным центра управления наводнениями штата. Воскресным вечером был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Ожидается, что к раннему утру вторника будет превышен порог третьего уровня тревоги, который составляет шесть метров. В Дрездене уровень реки Эльба может продолжать расти до среды вечером, достигнув пика. В Шёна, расположенном недалеко от чешской границы, действует третий уровень тревоги, с уровнем воды в Эльбе 6,13 метра. На Нысе в Гёрлице также действует третий уровень тревоги, но центр управления наводнениями прогнозирует скорую стабилизацию уровня воды. Наивысший уровень воды называется гребнем.

11:33 Смертельные случаи в Австрии: Еще две жертвыВ Австрии в результате наводнений погибли еще два человека, как сообщили в полиции. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина утонули в своих домах в общинах в Нижней Австрии, подтвердили власти. Оба мужчины погибли внутри своих зданий. В воскресенье также погиб пожарный, который откачивал воду из подвала. В восточной Австрии сохраняются неблагоприятные погодные условия, с продолжительными дождями в течение нескольких дней. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Предупреждение о наводнении в БреслауПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Бреслау (Вроцлав) в Нижней Силезии находится в режиме повышенной готовности к ожидаемой волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на реке Одер. Ведется круглосуточное наблюдение за дамбами, перемещаются и защищаются каналы, закрываются переправы через дамбы, как заявил Сутык в видео в Facebook. Волна наводнения должна достичь Бреслау в среду. Ранее прогнозы, предполагавшие, что Бреслау не будет так сильно затронута, были скорректированы, сообщил мэр. Хотя наводнение не достигнет высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык утверждает, что инфраструктура сегодня гораздо лучше подготовлена, с новыми дамбами, водохранилищами и полями. Он надеется, что наводнение не преодолеет оборону города.

10:35 Критическая ситуация в восточной Австрии: Обновление губернатораНесмотря на кратковременное затишье в дождях ночью, ситуация с наводнениями в восточной Австрии остается критической. "Это еще не конец, ситуация остается критической, остается драматической", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. В понедельник ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых регионах. Основная проблема - риск прорыва плотин, власти предупреждают о самом высоком риске прорыва плотин. Общественная жизнь в основном парализована, с блокировкой до 200 дорог, эвакуацией более 1800 зданий и многими детьми, остающимися дома, сообщает Микль-Леитнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Масштаб ущерба неясен. "Помощь будет оказана всем пострадавшим от наводнений", - обещает губернатор. В последние дни некоторые регионы в Нижней Австрии получили до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычного ежемесячного количества.

10:10 Уровень опасности два: Уровень Эльбы продолжает растиВ Саксонии уровень воды в реке Эльба продолжает расти. Согласно данным центра управления наводнениями штата, утром в Дрездене он составлял 5,54 метра. Во время дня ожидается превышение отметки в шесть метров. При таком уровне вступает в силу второй по высоте уровень опасности два, что делает возможным затопление населенных районов. Второй уровень опасности уже достигнут на гидропосту в Шёна на Эльбе возле чешской границы, где уровень составлял 6,09 метра. Лаузитская Ныса возле польской границы также находится на втором уровне опасности, с уровнем воды 5,56 метра, всего несколько сантиметров от третьего уровня опасности. Федеральная дорога 99 в Гёрлице закрыта по соображениям безопасности, как сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения второго этапа здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Рекордные наводнения в Чехии: УтопленникВ Чехии зарегистрирован первый подтвержденный случай гибели от наводнений. Ведутся поиски как минимум семи пропавших без вести. Мужчина трагически утонул в маленькой реке Красовка в районе Брунталь в восточной части Моравии-Силезии, согласно заявлению полицейского президента Мартина Вондрашека в общественном радио. Среди пропавших - трое, которые были унесены потоком в машине возле Йесеника в горах Хрубый-Есеник. Никаких следов автомобиля не найдено. Другие люди были унесены различными водными путями, в том числе рекой Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых возле польской границы. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал наводнение как "вековое", подчеркивая, что оно происходит статистически раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в реку Нейсе в ГёрлицеЖенщина упала в реку Нейсе во время проверки уровня воды в Гёрлице. По данным местных властей, она поскользнулась у берега реки недалеко от отеля Parkhotel Merkur и упала в воду. Она проплыла примерно 700 метров вниз по течению и успешно выбралась на берег возле плотины в Vierradmer. В настоящее время она получает лечение от переохлаждения в ближайшей клинике.

09:00 Техническая помощь готовится к наводнениям на Эльбе и ОдереТехническая помощь готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. Глава Технической помощи, Фритц-Хельге Восс, заявил в программе ZDF "Morgenmagazin", что они готовят к отправке большие команды на реки Эльба и Одер. Восс советует жителям пострадавших районов запастись запасными поставками. По словам Восса, хотя экстремальные погодные условия еще не наступили, Германия остается уязвимой. Реки Эльба, Нейсе и Одер, как ожидается, затопят в течение следующей недели. В выходные Техническая помощь направила 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушенный мост Карола в Дрездене. Восс подчеркивает необходимость подготовки и инвестиций в необходимое оборудование, называя эти расходы "затратами на адаптацию к климату".

08:43 Правительство Польши рассматривает введение режима чрезвычайной ситуацииПремьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание польского Кабинета министров на 9 часов утра в понедельник в ответ на сильные наводнения в юго-западных регионах Польши. Туск подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, который требует утверждения кабинета. Продолжительные дожди в юго-западной Польше, недалеко от границы с Чехией, привели к широкомасштабным наводнениям, особенно затронув Нысу в Ополском воеводстве. Ночью больница Нысы была затоплена водой реки Глатцер-Нейсе, что привело к эвакуации 33 пациентов.

08:15 Наводнения в БаварииСитуация с наводнениями в Баварии остается напряженной, ожидается дальнейшие дожди. Полицейские сообщения указывают на то, что условия в пострадавших районах остаются прежними ночью. Однако облегчения не предвидится: согласно службе информации о наводнениях, уровни воды снова поднимутся с ожидаемым дождливым началом недели. Служба информации о наводнениях ожидает, что уровни воды в Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изар в Мюнхене все возрастут. Ситуация, как ожидается, постепенно улучшится к среде. До вторника немецкая служба погоды (DWD) прогнозирует постоянные дожди от Альп до предгорья, с потенциальными объемами осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр и до 90 литров в некоторых местах.

07:32 Наводнения продолжаются в ЧехииДля тех, кто пострадал от наводнений и затоплений в Чехии, нет облегчения. Волна марта (Морава) достигла Литовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, затопив целые городские улицы, как сообщает агентство новостей CTK. Местные власти в Литовеле выпустили предупреждения о дальнейшем повышении уровня воды в ближайшие часы.

07:03 Прорыв дамбы и последующие наводнения в ПольшеПольша испытывает растущую озабоченность после прорыва дамбы, так как катастрофические наводнения угрожают региону вокруг Глатцер-Нейсе. Видео показывают силу проходящих потоков воды.

06:40 Количество жертв от наводнений в Европе растетПольша и Чехия борются с последствиями наводнений, подобных которым не было столетие, а ситуация в Нижней Австрии критическая после сильных дождей. Сообщается о нескольких смертельных случаях в результате наводнений в европейских странах: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуация из-за наводнений в ЧехииИсторические штормы привели к наводнениям в чешских городах, таких как Йесеник в горах Хрубый-Есеник и Крнов на границе с Польшей, в выходные. В Йесенике экстренные службы были вынуждены спасать сотни людей на лодках и вертолетах во время наводнений. После отступления воды возникли опасения по поводу оползней в нескольких местах.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в ВенеСильные наводнения на Дунае из-за ливней привели к тому, что пассажиры круизного судна "Тургау Престиж" застряли в Вене. Примерно 100 пассажиров и членов экипажа не могут сойти на берег из-за затопленного трапа между судном и причалом. Местные власти решат, когда и если пассажиры смогут сойти на берег, и пассажирам сказали, что они могут остаться на борту до вторника, как сообщает швейцарский вещатель SRF. "Тургау Престиж" должен отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время находится в стационаре в Вене.

Тропический циклон "Анетт", известный во всем мире как "Борис", обрушил библейские ливни и наводнения на Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. К сожалению, по меньшей мере восемь жизней унесены.

Польское правительство, используя полномочия, предоставленные статусом чрезвычайной ситуации, может приказать эвакуацию определенных районов или объектов в пострадавших регионах. Комиссия, в рамках своих полномочий по мониторингу ситуации, предложила помощь людям, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах.

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