Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

В 15:21 Польша объявила о чрезвычайном положении на некоторых территориях

 and  Wendy Allen
Время чтения 9 минут
Река Неiße выходит из берегов: Левая сторона демонстрирует Гёрлиц, правая — польский город...
Река Неiße выходит из берегов: Левая сторона демонстрирует Гёрлиц, правая — польский город Зджарцелец

В 15:21 Польша объявила о чрезвычайном положении на некоторых территориях

Польша Объявляет Чрезвычайное Положение из-за Наводнений Правительство Польши на экстренном заседании объявило чрезвычайное положение в районах, пострадавших от наводнений. Это положение будет действовать в течение 30 дней в некоторых районах Нижней Силезии, Силезии и Опольского воеводства. Это позволяет властям издавать более строгие приказы, временно ограничивая некоторые гражданские свободы и права. Например, власти могут легко приказывать эвакуировать определенные места, зоны или объекты. Они также могут запретить людям находиться в определенных местах.

14:59 "Больше и Интенсивнее": Эксперт по Погоде Обсуждает Причины Жестоких Дождей Наводненные ландшафты и дороги, переполненные дамбы: одна из худших наводнений за десятилетия происходит в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. Но почему становятся все более частыми события с экстремальными дождями и риском наводнений? ntv спрашивает эксперта по наводнениям Георга Йоханна.

14:34 Австрийские Железные Дороги Расширяют Предупреждение о Путешествиях до Четверга Из-за нынешних тяжелых погодных условий в больших частях Австрии Австрийские Железные Дороги (ÖBB) расширили предупреждение о путешествиях, действующее с 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года. "Мы советуем всем пассажирам отложить любые необязательные поездки в этот период на другое время", - пишет ÖBB на своем сайте. Ранее купленные билеты остаются действительными до 22 сентября.

14:19 Число Жертв от Наводнений в Европе Достигает Одиннадцати Число жертв наводнений в нескольких странах, таких как Австрия, Польша, Румыния и Чехия, достигло по крайней мере одиннадцати. В Австрии погибли два человека, сообщает полиция. В Чехии один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия, сказал президент полиции Мартин Вондрашек телевидению Чехии. Ранее сообщалось о десяти смертельных случаях в четырех странах. Чешские власти также сообщают о восьми пропавших без вести.

14:04 Немецкое Правительство Предлагает Поддержку Европе, Пострадавшей от Наводнений Немецкое правительство предлагает свою поддержку людям, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. "Люди в наших соседних странах, наши европейские партнеры и люди здесь должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь", - говорит заместитель официального представителя правительства Кристиане Гоффман в Берлине. Разрушения в странах, таких как Австрия, Чехия, Польша и Румыния, часто катастрофичны. Гоффман говорит: "Мы видим эти картины с ужасом и глубоко тронуты новостями о погибших и пропавших без вести. Во имя немецкого правительства, мы выражаем свои соболезнования и сочувствие всем пострадавшим".

13:43 Орбан Откладывает Международные Встречи из-за Наводнений Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откладывает все свои международные встречи из-за наводнений в своей стране. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные встречи", - пишет Орбан на онлайн-службе X. Он не предоставляет дальнейших подробностей. Орбан должен был выступить в дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Правоцентристский политик Орбан часто сталкивается с критикой со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава Под Водой: Наводнение Вызывает Пробоины в Дамбах в Третьем по Размеру Городе Чехии Из-за серьезной угрозы наводнения эвакуации расширяются в Остраве, третьем по величине городе Чехии. "Похоже, есть пробоины в дамбах в нескольких районах", - говорит министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного заседания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. Оценки показывают, что около 100 кубометров воды в секунду проходят через пробоины. Ведутся работы по заполнению пробоин камнями. Острава с примерно 285 000 жителей расположена у слияния нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город, известный своими шахтами и промышленностью, находится примерно в 280 км к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу полностью прервано. Одна электростанция была остановлена. В близлежащем Богумине наводнение вызвало отключение электроэнергии и мобильной связи. Вода в некоторых местах нарушила водоснабжение.

12:33 Рекорд Дождей: 450 Литров на Квадратный Метр в Чешском Городе Дождь от депрессии "Анетт" огромен: с пятницы в Сереце, Чехия, у границы с Польшей, выпало 450 литров на квадратный метр. Это самый высокий уровень осадков в последние дни, объясняет эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии лидером является Руппольдинг/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтена выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но точные данные сейчас недоступны из-за выхода из строя измерительных станций. В Польше больше всего дождя выпало в Катовице, 200 литров.

12:25 Румыния: Наводнение Уносит Шесть Жизней в Карпатском Регионе Сильные дожди и наводнения унесли жизни по крайней мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном стали пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Изолированные деревни часто пострадали от наводнений. Люди карабкались на крыши, чтобы не быть унесенными наводнением. Более 600 пожарных были задействованы.

11:59 Пик наводнения в Саксонии: Эльба на самом высоком уровне в НысеВ Саксонии уровень воды в реке Эльба неуклонно растет. В полдень в Дрездене он составляет 5,62 метра, согласно данным центра управления наводнениями штата. Воскресным вечером был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Ожидается, что к раннему утру вторника будет превышен порог третьего уровня тревоги, который составляет шесть метров. В Дрездене уровень реки Эльба может продолжать расти до среды вечером, достигнув пика. В Шёна, расположенном недалеко от чешской границы, действует третий уровень тревоги, с уровнем воды в Эльбе 6,13 метра. На Нысе в Гёрлице также действует третий уровень тревоги, но центр управления наводнениями прогнозирует скорую стабилизацию уровня воды. Наивысший уровень воды называется гребнем.

11:33 Смертельные случаи в Австрии: Еще две жертвыВ Австрии в результате наводнений погибли еще два человека, как сообщили в полиции. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина утонули в своих домах в общинах в Нижней Австрии, подтвердили власти. Оба мужчины погибли внутри своих зданий. В воскресенье также погиб пожарный, который откачивал воду из подвала. В восточной Австрии сохраняются неблагоприятные погодные условия, с продолжительными дождями в течение нескольких дней. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Предупреждение о наводнении в БреслауПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Бреслау (Вроцлав) в Нижней Силезии находится в режиме повышенной готовности к ожидаемой волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на реке Одер. Ведется круглосуточное наблюдение за дамбами, перемещаются и защищаются каналы, закрываются переправы через дамбы, как заявил Сутык в видео в Facebook. Волна наводнения должна достичь Бреслау в среду. Ранее прогнозы, предполагавшие, что Бреслау не будет так сильно затронута, были скорректированы, сообщил мэр. Хотя наводнение не достигнет высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык утверждает, что инфраструктура сегодня гораздо лучше подготовлена, с новыми дамбами, водохранилищами и полями. Он надеется, что наводнение не преодолеет оборону города.

10:35 Критическая ситуация в восточной Австрии: Обновление губернатораНесмотря на кратковременное затишье в дождях ночью, ситуация с наводнениями в восточной Австрии остается критической. "Это еще не конец, ситуация остается критической, остается драматической", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. В понедельник ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых регионах. Основная проблема - риск прорыва плотин, власти предупреждают о самом высоком риске прорыва плотин. Общественная жизнь в основном парализована, с блокировкой до 200 дорог, эвакуацией более 1800 зданий и многими детьми, остающимися дома, сообщает Микль-Леитнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Масштаб ущерба неясен. "Помощь будет оказана всем пострадавшим от наводнений", - обещает губернатор. В последние дни некоторые регионы в Нижней Австрии получили до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычного ежемесячного количества.

10:10 Уровень опасности два: Уровень Эльбы продолжает растиВ Саксонии уровень воды в реке Эльба продолжает расти. Согласно данным центра управления наводнениями штата, утром в Дрездене он составлял 5,54 метра. Во время дня ожидается превышение отметки в шесть метров. При таком уровне вступает в силу второй по высоте уровень опасности два, что делает возможным затопление населенных районов. Второй уровень опасности уже достигнут на гидропосту в Шёна на Эльбе возле чешской границы, где уровень составлял 6,09 метра. Лаузитская Ныса возле польской границы также находится на втором уровне опасности, с уровнем воды 5,56 метра, всего несколько сантиметров от третьего уровня опасности. Федеральная дорога 99 в Гёрлице закрыта по соображениям безопасности, как сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения второго этапа здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Рекордные наводнения в Чехии: УтопленникВ Чехии зарегистрирован первый подтвержденный случай гибели от наводнений. Ведутся поиски как минимум семи пропавших без вести. Мужчина трагически утонул в маленькой реке Красовка в районе Брунталь в восточной части Моравии-Силезии, согласно заявлению полицейского президента Мартина Вондрашека в общественном радио. Среди пропавших - трое, которые были унесены потоком в машине возле Йесеника в горах Хрубый-Есеник. Никаких следов автомобиля не найдено. Другие люди были унесены различными водными путями, в том числе рекой Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых возле польской границы. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал наводнение как "вековое", подчеркивая, что оно происходит статистически раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в реку Нейсе в ГёрлицеЖенщина упала в реку Нейсе во время проверки уровня воды в Гёрлице. По данным местных властей, она поскользнулась у берега реки недалеко от отеля Parkhotel Merkur и упала в воду. Она проплыла примерно 700 метров вниз по течению и успешно выбралась на берег возле плотины в Vierradmer. В настоящее время она получает лечение от переохлаждения в ближайшей клинике.

09:00 Техническая помощь готовится к наводнениям на Эльбе и ОдереТехническая помощь готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. Глава Технической помощи, Фритц-Хельге Восс, заявил в программе ZDF "Morgenmagazin", что они готовят к отправке большие команды на реки Эльба и Одер. Восс советует жителям пострадавших районов запастись запасными поставками. По словам Восса, хотя экстремальные погодные условия еще не наступили, Германия остается уязвимой. Реки Эльба, Нейсе и Одер, как ожидается, затопят в течение следующей недели. В выходные Техническая помощь направила 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушенный мост Карола в Дрездене. Восс подчеркивает необходимость подготовки и инвестиций в необходимое оборудование, называя эти расходы "затратами на адаптацию к климату".

08:43 Правительство Польши рассматривает введение режима чрезвычайной ситуацииПремьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание польского Кабинета министров на 9 часов утра в понедельник в ответ на сильные наводнения в юго-западных регионах Польши. Туск подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, который требует утверждения кабинета. Продолжительные дожди в юго-западной Польше, недалеко от границы с Чехией, привели к широкомасштабным наводнениям, особенно затронув Нысу в Ополском воеводстве. Ночью больница Нысы была затоплена водой реки Глатцер-Нейсе, что привело к эвакуации 33 пациентов.

08:15 Наводнения в БаварииСитуация с наводнениями в Баварии остается напряженной, ожидается дальнейшие дожди. Полицейские сообщения указывают на то, что условия в пострадавших районах остаются прежними ночью. Однако облегчения не предвидится: согласно службе информации о наводнениях, уровни воды снова поднимутся с ожидаемым дождливым началом недели. Служба информации о наводнениях ожидает, что уровни воды в Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изар в Мюнхене все возрастут. Ситуация, как ожидается, постепенно улучшится к среде. До вторника немецкая служба погоды (DWD) прогнозирует постоянные дожди от Альп до предгорья, с потенциальными объемами осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр и до 90 литров в некоторых местах.

Наблюдатели запечатлели затопление реки Ниса на старом ponte в Гёрlitz. В Гёрлице также достигал Уровень предупреждения 2 на Нисе, когда уровень воды достигал 4.42 метра.

07:32 Наводнения продолжаются в ЧехииДля тех, кто пострадал от наводнений и затоплений в Чехии, нет облегчения. Волна марта (Морава) достигла Литовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, затопив целые городские улицы, как сообщает агентство новостей CTK. Местные власти в Литовеле выпустили предупреждения о дальнейшем повышении уровня воды в ближайшие часы.

07:03 Прорыв дамбы и последующие наводнения в ПольшеПольша испытывает растущую озабоченность после прорыва дамбы, так как катастрофические наводнения угрожают региону вокруг Глатцер-Нейсе. Видео показывают силу проходящих потоков воды.

06:40 Количество жертв от наводнений в Европе растетПольша и Чехия борются с последствиями наводнений, подобных которым не было столетие, а ситуация в Нижней Австрии критическая после сильных дождей. Сообщается о нескольких смертельных случаях в результате наводнений в европейских странах: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

Река Неiße выходит из берегов: Левая сторона демонстрирует Гёрлиц, правая — польский город Зджарцелец

06:12 Эвакуация из-за наводнений в ЧехииИсторические штормы привели к наводнениям в чешских городах, таких как Йесеник в горах Хрубый-Есеник и Крнов на границе с Польшей, в выходные. В Йесенике экстренные службы были вынуждены спасать сотни людей на лодках и вертолетах во время наводнений. После отступления воды возникли опасения по поводу оползней в нескольких местах.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в ВенеСильные наводнения на Дунае из-за ливней привели к тому, что пассажиры круизного судна "Тургау Престиж" застряли в Вене. Примерно 100 пассажиров и членов экипажа не могут сойти на берег из-за затопленного трапа между судном и причалом. Местные власти решат, когда и если пассажиры смогут сойти на берег, и пассажирам сказали, что они могут остаться на борту до вторника, как сообщает швейцарский вещатель SRF. "Тургау Престиж" должен отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время находится в стационаре в Вене.

Тропический циклон "Анетт", известный во всем мире как "Борис", обрушил библейские ливни и наводнения на Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. К сожалению, по меньшей мере восемь жизней унесены.

Польское правительство, используя полномочия, предоставленные статусом чрезвычайной ситуации, может приказать эвакуацию определенных районов или объектов в пострадавших регионах. Комиссия, в рамках своих полномочий по мониторингу ситуации, предложила помощь людям, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взрывы произошли в воскресенье вечером по данным властей, изначально их источник был неясен.
Панорама

В Португалии сообщается о нескольких жертвах лесных пожаров.

В Португалии сообщается о нескольких жертвах лесных пожаров. В нескольких районах Португалии бушуют лесные пожары. К сожалению, уже погибли по крайней мере три человека, в том числе герой- пожарный. Власти призывают граждан оставаться дома и экономить воду по возможности. Три жизни унесли свирепые пожары в районе Авейру на севере Португалии.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии.
Панорама

Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии.

Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии. 20:37 Австрия: Еще одна жертва в результате наводнения В результате продолжающихся наводнений в Австрии обнаружено еще одно тело. Если это подтвердится как жертва, число погибших вырастет до четырех. Как сообщил представитель полиции агентству APA, погибшим является мужчина в возрасте

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола.
Панорама

Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола.

Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола. В Бранденбурге ожидается предупреждение о высоком уровне воды в некоторых районах вдоль Одера на этой неделе. Уровень предупреждения 1 может быть объявлен в Ратцдорфе, Эйзенхюттенштадте и Франкфурте (Одер) уже в среду или четверг, сообщает представитель Бранденбургского государственного агентства по охране окружающей

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Погребенная под наклоном в Бреслау
Панорама

В Бранденбурге продолжаются подготовки к наступающим наводнениям.

В Бранденбурге продолжаются подготовки к наступающим наводнениям. В некоторых районах Бранденбурга ожидаются наводнения. Уровень предупреждения 1 может быть объявлен в Ратцдорфе, Эльсхаффенштадте и Франкфурте (Одер) уже во вторник или среду. По словам представителя Государственного управления по охране окружающей среды (ЛфУ), наводнение еще не произошло, но уровень воды резко растет. Максимальный

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Во время церемонии награждения на 바닥ном упражнении у женщин на Олимпийских играх в Париже 2024 года...
Спорт

Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

Адвокаты Йордана объявили в понедельник, что подали апелляцию на решение, которое привело к лишению Йордан Чайлз олимпийской bronzovoy medal как gymnasticka США.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно