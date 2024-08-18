- В 129-м турнире Трабер Дерби, супер-фаворит Нортоланда одерживает победу.

Молодой конный феномен Нортоланда, под управлением Мишеля Ротенгеттера, одержал победу в 129-м Немецком Тротинговом Дерби. Это престижное событие, призовой фонд которого составил 236 951 евро, проходило на ипподроме Мариендорф на дистанции 1900 метров. Нортоланда возглавил забег, за ним следовали Фотобокс и Робин Бот, а также Рембер Ми с Йоакимом Лёвгреном, заняв соответственно второе и третье места. Победившая пара получила щедрый приз в размере 110 475 евро.

Триумф Ротенгеттера в этом выходные стал незабываемым. Накануне он уже праздновал победу в 26-м Дерби для кобыл, благодаря Спидрайз Леди С.

Победа Ротенгеттера в Немецком Тротинговом Дерби с Нортоландой открыла возможности для любителей конного спорта увидеть захватывающее реванш на будущих соревнованиях. После удачного уик-энда Ротенгеттер теперь с нетерпением ждут в мире лошадиных бегов.

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