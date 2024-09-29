Узнавая о проблеме Палинхи в Байране, их громкое приобретение от Никса, возникают вопросы.

Томас Тухель был одержим желанием подписать Жоао Пальинью в качестве "опорного полузащитника" для "Баварии". Парень появился на год позже и испытывал трудности под руководством преемника Тухеля, Винсента Компани. Макс Эберль высказался о ситуации Пальинью в главных трансферных делах "Баварии".

И правда, Пальинью сыграл несколько матчей за "Баварию". Он провел четыре официальных матча за чемпионов, но его игровое время было минимальным, всего 139 минут. Очевидно, что 29-летнему игроку еще предстоит набрать форму. Тухель был страстно настроен подписать Пальинью в качестве опорного полузащитника летом 2023 года. Все было готово, и Пальинью был согласен, но сделка сорвалась в последний момент. "Фулхэм" не захотел отпускать его, так как не смог найти замену.

Тухель имел в виду определенную роль для Пальинью. Он должен был стать настоящим опорным полузащитником, удерживающим игру "Баварии". Не все игроки команды были согласны с этим. Например, Йошуа Киммих воспринял это как некий укол и заявил, что видит себя в этой роли. Компани тоже так считает и вернул Киммиха в центр из позиции правого защитника. Он составил ему пару с молодым национальным игроком Александром Павловичем. Пальинью, подписанный за около 50 миллионов евро с годовым опозданием, не имеет места в составе. Он не попал в стартовый состав и сыграл полные 90 минут только в матче против "Хольштайн Киля" со счетом 6:1.

В домашнем матче против "Байера 04 Леверкузен" в субботу вечером Пальинью не появился на поле. В чем дело? Неужели "Бавария" потратила 50 миллионов евро на игрока, в котором больше не нуждается? Спортивный директор Макс Эберль решительно отрицает это и стоит на стороне Пальинью. "Мы в нем нуждаемся, мы в нем нуждаемся", - сказал он после ничьей 1:1 с "Леверкузеном". "Мы сейчас на пятом туре Бундеслиги, у нас матч Лиги чемпионов", - сказал Эберль и добавил: "Наиболее напряженное время в соревнованиях - март, апрель, май".

Эберль также видит причину сильного старта "Баварии" в "высококонкурентном составе". Это доказывает и то, что "Жоао Пальинью может определенно сыграть в такой ситуации". В "Баварии" так: "Если игрок думает, что может сделать чуть меньше, то есть другие, кто готов". Как Пальинью - возможно, уже в его быстром возвращении в Англию с матчем Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (вы можете посмотреть его в прямом эфире на ntv.de).

С другой стороны, Киммих расцветает под руководством Компани и занимает одно из тех мест, которые хотел бы занять Пальинью. "Игровая идея тренера мне подходит. Я вижу в том, как он хочет играть в футбол, что я могу применить свои сильные стороны", - сказал Киммих на телевидении BR в "Blickpunkt Sport". "Конечно, я замечаю, что он видит меня в центре. Однако я никогда не скажу, что позиция правого защитника для меня в прошлом. Особенно в национальной команде, я все еще играю на позиции правого защитника", - сказал капитан полузащиты "Баварии". "Я вижу это как большое преимущество, или это то, что привело меня туда, где я сейчас, что я могу играть на нескольких позициях".

Несмотря на позднее присоединение к "Баварии" и первоначальные трудности, Пальинью удалось сыграть несколько матчей как футболист. Однако его игровое время было ограничено, всего 139 минут.

С сильным составом "Баварии" и различными позиционными вариантами Пальинью, подписанный за около 50 миллионов евро, в настоящее время испытывает трудности с получением места в стартовом составе.

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